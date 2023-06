Cara Cek Kuota Axis Aigo Terbaru

Teknatekno.com – Bagaimana cara cek kuota axis aigo? Apa itu kuota axis aigo? Bagi pengguna ponsel pintar saat ini, kebutuhan akan internet sudah menjadi hal primer yang tak bisa lepas di masyarakat umum. Tentunya hal ini bukan tanpa alasan, sebab saat ini hampir semua aktivitas pengguna smartphone sudah lebih banyak menggunakan internet.

Mulai dari aktivitas komunikasi seperti chatting via WhatsApp, LINE, Facebook, bermain game online, upload foto di sosmed seperti instagram, atau bahkan sekedar mencari informasi melalui google.

Sebab akan kebutuhan primer ini, akhirnya mendorong para provider jaringan selluler berlomba untuk memberikan layanan internet yang dibutuhkan pengguna.

Sehingga, mereka tetap bisa tetap terhubung dan menjalankan aktivitas online mereka melalui smartphone atau ponsel pintar. Nah, dari sekian banyak provider data selluler yang ada, Axis hadir untuk menjawab semua kebutuhan itu.

Mulai dari menyajikan paket telfon ke sesama operator axis, nelfon ke semua operator, dan juga paket internet dengan beragam varian. Nah belum lama ini axis hadir dengan perdana paket data baru, yakni axis aigo. Yang merupakan perdana paket data dari axis dengan harga yang cukup terjangkau.

Apa itu Perdana Paket Axis Aigo?

Paket Axis Aigo merupakan paket yang sudah include dengan perdana axis aigo. Aigo sendiri merupakan kepanjangan dari axis internet on the go. Sehingga, ketika kamu membeli paket perdana axis aigo ini, kalian bisa mendapatkan kemudahan ketika ingin mengisi kuota. Sebab, kamu bisa membelinya dimana saja dan kapan saja.

Adapun untuk mendapatkan perdana paket axis aigo ini, kamu bisa menemukannya di beberapa toko celluler / konter hp, dan juga beberapa marketplace online dengan harga yang cukup murah dan kapasitas kuota yang besar, mulai dari 1GB, hingga lebih dari 7GB.

Ada beragan keuntungan yang kamu dapat ketika menggunakan Axis Aigo, yakni harga kuota yang murah, dapat paket telfon dan sms, serta kemudahan dalam aktivasinya. Tentu ini bisa menjadi pilihan banyak pengguna smartphone.

Cek Kuota Axis Aigo Lewat SMS

Cara pertama adalah kamu bisa menggunakan cara yang paling mudah. Yakni lewat SMS, yang mana cara ini bisa menjadi alternatif ketika kalian tidak memiliki apps Axis dan hanya perlu menggunakan pulsa utama saja. Caranya

Buka aplikasi pesan / sms di smartphone kalian.

Ketik perintah KUOTA lalu kirim ke 123

Setelah itu, tunggu balasan dari operator untuk mengetahui sisa kuota axis aigo yang kalian miliki, pastikan kondisi ponsel dalam keadaan aktif dan tidak ada masalah dengan notfikasi sms.

Cek Kuota Axis Aigo lewat Dial Phone / Kode USSD

Cara kedua yang bisa kamu lakukan untuk mengecek sisa kuota axis aigo adalah dengan menggunakan dial phone, atau panggilan kode USSD. Bedanya cara ini dengan cara pertama adalah kamu tidak membutuhkan pulsa untuk menggunakannya. Tapi pastikan kamu dalam sinyal yang baik, agar tidak terjadi error USSD. Caranya

Buka aplikasi telpon di smartphone kalian.

Ketik *123*7# lalu kemudian lakukan panggilan seperti biasa.

Setelah itu akan muncul beberapa pilihan menu, pilih saja menu “cek kuota” dengan memilih nomor sesuai menu, lalu pilih OK atau SEND.

Setelah itu, tunggu beberapa saat sampai muncul pop up informasi sisa kuota paket data axis aigo yang kalian miliki. Apabila saat melakukan panggilan kode USSD muncul tulisan “terjadi kesalahan kode USSD”. Cobalah untuk melakukannya beberapa saat lagi, dan pastikan kamu dalam kondisi sinyal yang baik atau tidak dalam kondisi ruangan yang tertutup dan minim sinyal, agar cara ini bisa dilakukan seperti biasa.

Cek Kuota Axis Aigo Lewat Aplikasi AxisNet

Cara ketiga ialah menggunakan Aplikasi AxisNet yang bisa kamu gunakan atau unduh di perangkat ponsel pintar kalian. Baik itu di Android ataupun iOS. Caranya:

Download Aplikasi AxisNet di Play Store atau App Store.

Setelah terinstall, jalankan Aplikasi AxisNet tadi.

Jika muncul tampilan awal, lakukan login atau sign up apabila nomor kalian belum terdadtar didalam Aplikasi AxisNet.

Setelah itu kamu sudah bisa langsung melihat semua info detail tentang kartu axis kalisn. Baik itu sisa kuota axis reguler, sisa pulsa, sisa masa aktif kartu axis, dan juga sisa kuota axis aigo kalian.

Bahkan kalian juga bisa melakukan pengisian ulang pulsa ataupun pembelian paket data internet lewat aplikasi AxisNet dengan mudah. Dan hanya perlu melakukan pembayaran via payment gateway yang tersedia.

Seperti transfer bank, atau melalui Indomart, alfamart, dll. Tapi perlu diingat, ketika menggunakan aplikasi AxisNet, kamu harus memiliki kuota aktif atau terhubung dengan koneksi wifi yang stabil

Cek Kuota Axis Aigo Lewat Customer Care

Cara terakhir adalah kamu bisa menggunakan layanan Axis Care yang mana bisa kamu temukan di berbagai platform. Baik itu melalui email, telpon, atau bahkan bantuan live chat dari situs axis world itu sendiri. Dan untuk cara terakhir ini, biasanya kalian akan diminta tentang detail kartu axis kalian.

Seperti nomor telfon dan lain lain. Namun, informasi yang diberikan customer care akan lebih lengkap dan juga efisien ketika memang kalian tidak memiliki kuota, ataupun pulsa untuk mengirim sms. Karena kalian bisa melakukannya baik dari perangkat sendiri ataupun perangkat temanmu.

Atau kamu bisa mencari informasi lebih lanjut soal layanan customer care axis dari beragam socmed axis, baik itu instagram, facebook fan page, twitter, atau bahkan lewat aplikasi chat di AxisNet.

Kesimpulan:

Axis Aigo adalah singkatan dari Axis Internet on the Go. Ini merupakan paket data pertama dari Axis dengan harga terjangkau. Ada berbagai keuntungan yang kamu dapatkan saat menggunakan Axis Aigo, yaitu harga kuota yang murah, mendapatkan paket telepon dan SMS, serta kemudahan aktivasi.

Cek Kuota Axis Aigo melalui Dial Phone / USSD Code. Perbedaan cara ini dengan yang pertama adalah Anda tidak perlu pulsa untuk menggunakannya. Tapi pastikan Anda dalam sinyal yang baik, sehingga tidak ada kesalahan USSD setelah memutar kode USSD.

Cara ketiga adalah dengan menggunakan aplikasi AxisNet yang bisa kamu download di Android atau iOS. Ini memungkinkan Anda untuk melihat semua info detail tentang kartu sumbu kalisn. Anda bahkan dapat mengisi pulsa atau membeli paket data internet melalui aplikasi ini.