Cara Untuk Memulai Investasi Di Ovo

Investasi di Ovo reksadana pasar uang cocok bagi yang baru mengenal investasi karena risikonya relatif rendah. Selain itu, reksadana pasar uang berpotensi memberikan keuntungan 4-6 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan menabung konvensional yang hanya 2 persen per tahun.

You might also like