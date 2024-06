Pahami Kecepatan Internet Mbps MBps Berikut Ini

Teknatekno.com – Pernahkah Anda berlangganan internet yang 50 Mbps tetapi ketika Anda mengunduh dan melihat aplikasi unduhan seperti IDM, unduh game di Steam dan juga aplikasi seperti Torrent kecepatannya hanya 6,25 MBps.

Apakah kita pernah dibohongi oleh provider internet kita? Jawabannya sama sekali tidak dibohongi, Rocketers. Untuk itu Anda harus memahami kecepatan internet Mbps dan MBps dan apa perbedaannya.

Disini kita akan sedikit membahas kenapa yang berlangganan internet 50 Mbps hanya mendapat kecepatan 6,25 MBps. Singkatnya jawabannya hanyalah Perbedaan Satuan.

Kecepatan Internet

Berikut penjelasan dari unit-unit tersebut:

MBps = Mega Byte per detik.

Mbps = Megabit per detik.

KBps = Kilo Byte per detik.

Kbps = Kilo bit per detik

B = byte.

b = sedikit

1 byte Sama dengan 8 bit.

Perbedaan Mbps dan MBps

Kembali ke definisi apa itu Mbps dan MBps dan dimana perbedaannya?

Mbps

Singkatan dari Megabits per second, atau dalam bahasa Indonesia disebut Megabits per second. Jika dibandingkan, Mbps lebih kecil dari MBps.

Walaupun dalam penulisannya menggunakan huruf yang sama, namun terdapat perbedaan dalam penulisan huruf “B”. Yang mana pada Mbps, huruf “B” ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital.

Dilihat dari panjangnya, satuan Mbps menyiratkan pengukuran kecepatan internet dalam bit per detik. Biasanya satuan Mbps ini digunakan oleh ISP.

Jadi kalau kita speedtest, yang ditampilkan adalah kecepatannya dalam satuan Mbps. Ini mungkin membuat Anda bingung, karena terkadang angka di speedtest berbeda dengan program yang diunduh seperti IDM dll.

MBps

Tidak seperti Mbps, yang menggunakan bit per detik, MBps menggunakan byte. Cara paling sederhana untuk menentukan perbedaannya adalah dari ukurannya.

Lalu apa lagi perbedaan antara Mbps dan MBps?

Ada banyak variasi, mulai dari penggunaan perangkat hingga ukuran. Unit MBps biasanya digunakan di perangkat seperti ponsel, modem, komputer, laptop, konsol game, dan perangkat lainnya. Jadi, kecepatan yang akan diterima perangkat akan berbeda dengan ISP.

Nah, karena ada perbedaan satuan antara ISP dan perangkat, ini harus dikonversi terlebih dahulu jika ingin mengetahui kecepatan aslinya. Jadi Anda tidak perlu bingung jika kecepatan internet di perangkat Anda berbeda dengan kecepatan jaringan.

Selain itu, kecepatan jaringan seringkali tidak dapat diprediksi karena ada banyak variabel yang mempengaruhi kecepatan internet. Jadi sebenarnya ada 2 unit umum dalam identifikasi untuk data digital antara bit dan byte.

Mereka kebetulan memiliki huruf pertama yang sama. Serupa tapi tidak sama, antara Mbps dan MBps memiliki bentuk, karakteristik dan makna yang berbeda. Byte adalah satuan terkecil dari kuantitas suatu data digital (perangkat) yang memiliki ukuran tertentu. Misalnya, file data .

Mp3 memiliki ukuran 4.000.000 Bytes = 4.000 KB (Kilo Bytes) = 4 MB (Mega Bytes) (Mega Bytes) Sedangkan bit adalah satuan terkecil dari data digital yang berupa jumlah data. Secara sederhana, bit adalah komponen yang membentuk data. Data disampaikan dalam bentuk partikel bit.

Oleh karena itu bit digunakan untuk transmisi data, oleh karena itu satuan bit lebih tepat digunakan sebagai satuan kecepatan transfer data. Dan kebetulan saja, untuk membentuk 1 byte data, dibutuhkan transmisi data sebanyak 8 bit.

Dengan begitu, jika dikaitkan dengan satuan waktu, maka data dihitung berdasarkan ukuran bit (b kecil) (b kecil). Dan jika dihitung tergantung pada ukuran file, maka dihitung berdasarkan satuan byte.

Kesimpulan:

Langganan internet 50 Mbps hanya mendapatkan kecepatan 6,25 MBps. Ada banyak variasi, mulai dari penggunaan perangkat hingga ukuran. Unit MBps biasanya digunakan di perangkat seperti ponsel, modem, komputer, laptop, konsol game, dan perangkat lainnya.

Antara Mbps dan MBps memiliki bentuk, karakteristik dan makna yang berbeda. Byte adalah satuan terkecil dari kuantitas suatu data digital (perangkat) yang memiliki ukuran tertentu. Dan kebetulan saja, untuk membentuk 1 byte data, dibutuhkan transmisi data sebanyak 8 bit.