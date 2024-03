Rincian Produk dan Biaya Administrasi BRI BritAma dan Simpedes Per Bulan

Ya, ada batasan jumlah penarikan tunai per hari untuk tabungan BRI. Batas maksimal penarikan tunai adalah sebesar Rp 5.000.000,- per hari.

Untuk biaya administrasi BRI Simpedes mengenakan biaya sebesar Rp 5.500,- per bulan yang akan terpotong otomatis dari saldo rekening nasabah setiap bulannya. Namun, nasabah dapat menikmati suku bunga sebesar 0%-1,75% per tahun tergantung setiap saldo yang disimpan di rekening BRI Simpedes.

You might also like