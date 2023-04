Cara Top Up Saldo PayPal dengan Praktis dan Mudah

Jika akun PayPal kamu mengatakan tambahkan bank, tambahkan dari bank kamu, dengan mengklik nama rekening bank yang digunakan untuk mentransfer saldo ke akun PayPal kamu. Tulis jumlah saldo lalu klik “Next”. Dilanjutkan dengan menu “Add to Your Balance” dan selanjutnya saldo PayPal akan terisi kurang lebih 3-5 hari kerja.

klik “Add money to your balance” untuk menambahkan saldo ke akun PayPal kamu, tuliskan berapa banyak uang yang akan kamu isi sebagai saldo PayPal.

