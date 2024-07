Manfaat Menggunakan Kuota Multimedia Telkomsel

Teknatekno.com – Sejak mewabahnya, banyak orang mulai beralih ke kuota multimedia Telkomsel untuk berbagai jenis kebutuhan multimedia. Meski hanya untuk mengakses layanan multimedia, kuota yang besar dan harga yang murah membuat paket multimedia Telkomsel worth it!

Ada banyak pilihan paket multimedia dan aplikasinya yang bervariasi. Anda bisa langsung menyimak fitur dan harga paket kuota multimedia lengkap di bawah ini.

Apa itu Kuota Multimedia Telkomsel?

Saat Anda ingin membeli atau memperoleh paket kuota Telkomsel murah, ada banyak jenis kuota yang bisa Anda beli, mulai dari OMG Internet, kuota keluarga, kuota sentral, paket MiFi dan lain-lain.

Setiap kuota memiliki kelebihannya masing-masing dan didesain untuk berbagai keperluan. Misalnya, kuota ketengan yang cocok untuk penggunaan sehari-hari atau kuota keluarga yang cocok digunakan secara berkelompok.

Tentunya harga juga berubah sesuai dengan jumlah kuota yang dibeli. Nah, kuota multimedia Telkomsel merupakan salah satu paket kuota Telkomsel yang banyak diminati masyarakat karena harganya yang relatif murah dan kelebihannya yang menggiurkan.

Untuk informasi tambahan mengenai penggunaan paket multimedia Telkomsel, Anda bisa langsung menyimaknya di bawah ini.

Untuk apa Kuota Multimedia?

Lantas, untuk apa kuota multimedia Telkomsel? Pada dasarnya, kuota Telkomsel semacam ini digunakan untuk mengakses situs, aplikasi, dan layanan multimedia lainnya. Misalnya, browsing media sosial, menonton Netflix atau film di layanan streaming lain atau bermain game.

Kuota Multimedia ini sangat cocok untuk Anda yang sering menggunakan internet untuk layanan multimedia seperti YouTube, Spotify, bahkan bermain game Android dan lain-lain.

Kuota Multimedia Telkomsel sendiri terbagi menjadi tiga yaitu kuota Maxstream, kuota GamesMAX dan kuota MusicMAX.

Sebagai informasi tambahan, Anda dapat langsung menyimak daftar bundle dan aplikasi multimedia internet Telkomsel yang dapat dimanfaatkan. Jaka telah mengumpulkan daftar lengkap kuota internet Telkomsel Multimedia beserta harga dan penggunaannya dalam daftar berikut.

Anda cukup membelinya melalui aplikasi MyTelkomsel atau melalui menu pembelian di *363# lalu tinggal pilih paket yang diinginkan sesuai kebutuhan.

Kuota Telkomsel MAXstream

Bagi Anda yang sangat menikmati streaming film atau drama Korea, maka kuota multimedia MAXstream Telkomsel sangat cocok untuk Anda.

Dengan menggunakan paket ini, Anda dapat menonton film sebanyak yang Anda inginkan tanpa takut kuota utama Anda akan habis!

Selain itu, Anda juga dapat mengakses situs atau layanan MAXstream, HBO GO, Iflix, Viu, Vidio dan Sushiroll dengan kuota ini.

Kuota Telkomsel GamesMAX

Apakah Anda menikmati bermain game Android tetapi ingin menghemat kuota utama? Tidak perlu ribet, cukup daftar paket internet multimedia Telkomsel GamesMAX!

Anda dapat memanfaatkan kuota utama khusus untuk bermain game Mobile Legends: Bang Bang, Garena Free fire, Arena of Valor, LINE Let’s Get Rich, ShellFire, Black Desert Mobile, LifeAfter, serta Rise of Nowlins dan game menarik lainnya.

Kuot Telkomsel MusicMAX

Paket Telkomsel MusicMAX cocok untuk Anda yang sangat menikmati mendengarkan musik melalui aplikasi Spotify, LangitMusik, JOOX, Smule, Resso, Svara, Deezer dan lainnya.

Jika kamu menggunakan JOOX atau LangitMusik sebagai aplikasi musik utama, kamu tidak perlu berlangganan VIP lagi karena sudah termasuk dalam paket multimedia ini, guys!

Kesimpulan:

