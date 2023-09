Cara Nonton Live Streaming Balapan MotoGP Amerika

Balapan MotoGP Amerika 2021 sebentar lagi akan berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, Senin (4/10/2021) pukul 02.00 WIB. Francesco Bagnaia akan memulai balapan dari pole position atau posisi terdepan. Fabio Quartararo dan Marc Marquez masing-masing start dari posisi kedua dan ketiga. Balapan utama MotoGP 2021 akan ditayangkan secara langsung melalui saluran televisi Trans7.

Fabio Quartararo dan Marc Marquez masing-masing start dari posisi kedua dan ketiga. Bagi Marc Marquez, posisi ketiga di grid membuatnya layak untuk memenangi balapan ini. Marquez adalah raja di COTA dengan enam kemenangan beruntun dari 2013-2018. Baby Alien, sapaan akrab Marquez, juga menjadi pemegang rekor lap di Circuit of the Americas dengan catatan waktu 2 menit 2.135 detik. Kemenangan ini juga akan membawa juara dunia enam kali itu memperbaiki rekornya sebagai pebalap tersukses di Austin.

Teknatekno.com – Balapan MotoGP Amerika 2021 sebentar lagi akan berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, Senin (4/10/2021) pukul 02.00 WIB. Balapan MotoGP Amerika 2021 dapat disaksikan melalui tautan live streaming yang disediakan di akhir artikel. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, akan memulai balapan dari pole position atau posisi terdepan. Kepercayaan diri Francesco Bagnaia memegang pole position diraih setelah menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi MotoGP Amerika 2021 yang berlangsung pada Minggu (3/10/2021) dini hari WIB.

