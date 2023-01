Tips Cara Daftar Jadi Driver Gojek Online

Teknatekno.com – Mendaftar sebagai driver Gojek online secara bertahap menjadi lebih sederhana. Hal ini dikarenakan proses pendaftaran dapat dilakukan secara online. Dengan begitu, proses pendaftaran dapat dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel.

Kamu hanya perlu pergi ke situs resmi Gojek dan mengisi formulir pendaftaran. Nah untuk lebih jelasnya lagi mengenai daftar driver Gojek online kamu bisa simak artikelnya dibawah ini.

Cara Daftar Driver Gojek Online

Berikut ini adalah beberapa cara daftar driver Gojek yang perlu kamu ketahui, antara lain:

Masuk ke halaman register.go-ride.co.id. Setelah itu lengkapi dan isi informasi yang terdapat pada halaman pendaftaran. Pastikan tidak ada yang terlewat dan data yang dimasukkan sesuai dan benar. Setelah mengisi formulir pendaftaran, kamu akan menerima kode 4 digit melalui sms. Masukkan kode 4 digit ke halaman pendaftaran. Kemudian, kamu akan diminta untuk mengisi kotak-kotak yang meliputi nama depan, nama belakang, alamat rumah, alamat email, dan nomor ponsel. Kamu dapat menambahkan lebih dari satu nomor ponsel. Di halaman berikutnya kamu diminta untuk mengunggah dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Pastikan dokumen yang kamu unggah tidak kabur dan mudah dibaca. File tidak lebih dari 10 MB dan dalam format .jpg, .jpeg, .gif, .png. Dokumen yang harus diunggah antara lain SKCK, KTP, SIM dan STNK. Setelah itu, kamu akan diminta untuk memvalidasi data yang telah dimasukkan. Periksa kembali apakah semua data dan dokumen yang kamu unggah sudah benar dan benar. Setelah itu, klik tombol kirim untuk mengirimkan data ke sistem pendaftaran. Tunggu konfirmasi melalui SMS. Pastikan ponsel kamu selalu aktif, karena konfirmasi hasil pendaftaran kamu akan diberikan melalui SMS. Jika data sudah dikonfirmasi, kamu akan menerima SMS untuk datang ke kantor operasional Gojek untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Setelah semua prosedur pendaftaran selesai, unduh program GoRide dan kamu resmi menjadi driver Gojek.

FAQ

Berikut ini adalah tanya jawab seputar driver Gojek online.

1. Berapa Gaji Gojek Per Hari?

Total 30 poin dari 30 pesanan Go-Ride. Total gaji harian Pengemudi A adalah Rp160.000 + Rp70.000 = Rp230.000.

2. Apakah Bisa Daftar Gojek Secara Online?

Pendaftaran driver Gojek online melalui smartphone dapat dilakukan. Namun, perlu diingat bahwa perekrutan mitra Gojek dilakukan berdasarkan jumlah mitra yang dibutuhkan di lokasi tertentu.

3. Apakah Gojek Masih Buka Pendaftaran 2022?

Pendaftaran driver Gojek online 2022 dapat dibuka atau dibatalkan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pendaftaran online calon mitra menggunakan aplikasi GoPartner akan ditinjau lebih lanjut jika ada permintaan driver tambahan di wilayah tempat mereka mendaftar.

4. Daftar Gojek Kena Biaya Berapa?

Kemudian ada biaya pendaftaran, yaitu 0 rupiah alias gratis. Calon driver nantinya hanya perlu membawa kelengkapan persyaratan yang harus dimiliki driver Gojek online.

5. Apakah Jaket Dan Helm Gojek Bayar?

Cicilan sebesar 7 ribu rupiah per hari tersedia untuk pembelian jaket Garuda dan helm Gojek. Cicilan untuk jaket Garuda Super dan helm Gojek sebesar Rp 7.250 per hari, sedangkan paket lengkap jaket Garuda, jaket Garuda Super, dan helm Gojek dapat dicicil Rp 11.250 per hari.

6. Daftar Gojek Minimal Umur Berapa?

Namun, perlu diingat bahwa perekrutan mitra Gojek dilakukan berdasarkan jumlah mitra yang dibutuhkan di lokasi tertentu.

Menurut detikFinance dan situs resminya www.gojek.com, berikut ini adalah prasyarat dan petunjuk untuk mendaftar sebagai pengemudi motor Gojek di tahun 2022. Pada saat pendaftaran, kamu harus berusia minimal 18 tahun dan tidak lebih dari 65 tahun.

7. Dsu Gojek Itu Apa?

Gojek juga menawarkan fungsi e-queue yang disebut ‘Ketemu DSU (Driver Service Unit)’ untuk membantu mitra pengemudi dalam kehidupan sehari-hari. Opsi ini diberikan agar mitra dapat mengantre terlebih dahulu sebelum mengunjungi kantor operasional.

8. Apakah Gojek Beroperasi Jam 6 Pagi?

Jam operasional Gojek dan Grab adalah 24/7, namun jam operasional driver Gojek online atau grab ditentukan oleh keinginan mereka. Beberapa pengemudi lebih suka bekerja di atas jam 12 pagi.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan tips cara daftar driver Gojek online bisa dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel. Kamu harus mengunggah dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Dokumen antara lain SKCK, KTP, SIM dan STNK.

Jika data sudah dikonfirmasi, kamu akan menerima SMS untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Setelah semua prosedur pendaftaran selesai, unduh program GoRide. Demikianlah penjelasan dari Teknatekno mengenai tips cara daftar jadi driver Gojek online. Semoga artikel ini bermanfaat ya!