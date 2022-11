Cara Membeli Paket Internet Tri Murah

Teknatekno.com – Operator seluler 3 dikenal luas sebagai operator seluler yang menyediakan paket internet dengan akses internet kelas standar. Meski masih newbie, 3 kartu ini sudah banyak diminati. Selain memberikan koneksi internet tanpa batas, kartu tri (3) juga memberikan harga paket internet murah.

Meski murah, konsumen tetap bisa mendapatkan paket internet dengan tarif lebih murah. Triknya adalah dengan mempraktekkan trik paket internet murah 3.

Ada banyak trik rahasia paket tiga murah yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan paket internet 3 murah. Trik ini sangat mudah untuk dipraktikkan, tidak terkecuali bagi para pemula. Beberapa trik ini melibatkan penggunaan aplikasi pihak ketiga.

Trik Membeli Paket Internet Tri Murah

Berikut kami berikan beberapa trik paket internet murah tri (3) lengkap untuk anda.

Setting Kartu APN 3

Salah satu cara untuk mendapatkan paket internet murah dari 3 adalah dengan memasang APN 3. Agar paket tri murah ini berfungsi, Anda memerlukan 3 kartu yang sudah terdaftar dan terisi dengan kapasitas internet.

Ketika batas internet Anda berakhir, Anda dapat mengkonfigurasi APN tri sehingga Anda dapat terus menikmati internet gratis. Metodenya adalah sebagai berikut.

Anda sedang mengkonfigurasi APN Tri dengan data berikut:

APN: 3data

Proxy: tidak diisi

Port: tidak terisi

Selain data di atas, Anda juga dapat mengkonfigurasi APN menggunakan data berikut:

APN: 3gprs

Proxy: 82.145.209.242

Port: 80

HTTP Injector (HI)

Cara lain paket murah tri-hidden untuk mendapatkan 3 paket internet murah adalah dengan memanfaatkan aplikasi HI. Anda dapat mengunduh aplikasi HI ini dari Google Play Store (Unduh Di Sini) (Unduh Di Sini). Setelah Anda memilikinya, Anda dapat menjalankan aplikasi HI dan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

Centang opsi menu Tunnel Type dan start SSH

Selanjutnya pilih Direct SSH dan masuk ke menu setting

Pilih Secure Shell (SSH)

Anda mengisi pengaturan SSH Tunnel yang meliputi SSH Host dan Port.

Isi juga username dan password (password)

Save settings.

Selesai.

VPN Private Tunnel Android

Dengan memanfaatkan aplikasi yang diperoleh dari situs Private Tunnel, Anda juga dapat menerima paket internet murah mulai 3. Agar metode ini berfungsi, Anda harus memastikan bahwa ponsel cerdas Android Anda menjalankan sistem operasi versi 2.3 ke atas. Selain itu, pastikan sisa kuota 3 kamu minimal 5 MB. Setelah itu, kamu ikuti cara selanjutnya di bawah ini.

Pergi ke PrivateTunnel.com. Daftar dan unduh aplikasi

Daftar menggunakan email dan kata sandi Anda

Centang opsi Setuju dengan Persyaratan Layanan

Setelah menyelesaikan pendaftaran, Anda akan menerima pemberitahuan dengan tautan untuk verifikasi akun. Anda mengklik tautan

Buka browser dan navigasikan ke PrivateTunnel.com

Masuk menggunakan akun yang dikonfirmasi dan unduh aplikasi VPN Android Private Tunnel

Jalankan aplikasi Android Private Tunnel VPN dan pilih Host

Klik Connect. Selesai.

Kode *363*2*2*5*6#

Untuk mendapatkan paket internet murah dari 3, Anda juga dapat mengakses dial phone dengan kode paket murah tri: *363*2*2*5*6#. Begini cara menyembunyikan paket tri murah dengan kode rahasia ini:

Anda akan mendapatkan notifikasi berupa Paket 30GB selama 30 hari dengan ketentuan 10GB di semua jaringan + 20GB di jaringan 4G seharga Rp. 25.000 bonus Film Blackbuster dan Genflix.

Jika anda tertarik dengan paket internet murah yang ke 3, anda boleh memasukkan 1 untuk memilih YA.

Setelah itu, Anda akan menerima notifikasi berupa deskripsi permintaan yang sedang diproses.

Tunggu hingga ada notifikasi SMS yang memberitahukan bahwa paket internet 3 sudah beroperasi.

Selesai.