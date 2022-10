Aplikasi Alight Motion Edit Foto dan Video Berkualitas

Teknatekno.com – Aplikasi Alight Motion mungkin bisa menjadi alternatif yang tepat bagi kamu untuk menambahkan estetika video yang lebih keren dan indah.

Hanya dengan memanfaatkan smartphone yang kamu miliki, kamu dapat menghasilkan video dengan animasi berkualitas tinggi. Selain itu, kamu juga dapat memberikan efek visual yang cukup menakjubkan ke video kamu.

Dengan memanfaatkan Alight Motion, kamu dapat mengoptimalkan pengeditan video dari smartphone. Kamu bisa mendapatkan aplikasi ini dari Google Play Store. Selain mudah digunakan, aplikasi ini menyertakan fungsi dasar yang dapat kamu gunakan secara gratis.

Review Alight Motion

Alight Motion adalah salah satu program grafis terbaik yang dapat kamu gunakan di ponsel cerdas kamu. Dalam aplikasi ini, ia memberikan banyak fitur untuk mengubah foto dan video.

Selain itu, dengan memanfaatkan Alight Motion, kamu dapat menghasilkan video berkualitas tinggi yang dapat kamu tambahkan beberapa efek digital yang benar-benar hebat. Alight Motion adalah program komputer yang cukup lengkap. Fungsionalitas aplikasi ini luar biasa untuk kamu manfaatkan.

Selain itu, dengan memanfaatkan aplikasi ini, kamu akan mendapatkan pengalaman yang menarik dan menghibur dalam melakukan penyesuaian pada foto dan video yang kamu miliki.

Cara Menggunakan Aplikasi Alight Motion

Langkah pertama yang harus kamu lakukan sebelum dapat menggunakan Alight Motion adalah memastikan kamu telah mengunduhnya di Google Play Store.

Kemudian arahkan ke halaman aplikasi utama dengan mengklik ikon (+) untuk memulai proyek baru. Di halaman ini, kamu akan dituntun untuk mengatur rasio, frame rate, resolusi, hingga backdrop sesuai keinginan kamu. Kemudian klik “buat”.

Setelah kamu berhasil mencapai layar “Proyek Baru”, maka kamu dapat mengklik ikon (+) untuk mulai menambahkan foto atau video, bentuk, gambar, teks, dan objek.

Klik media yang ingin kamu masukkan, yang kemudian kamu dapat mengedit pengaturan media dengan pilihan blending and opacity, border and display, move and transisi, dan efek.

Aplikasi Alight Motion menyediakan beragam efek yang dapat kamu gunakan sebagai filter. Seperti efek blur, prosedural (dalam bentuk awan, grid, dan checker), hingga 3D. Setelah memilih efek, kamu juga dapat mengubah ukuran, rotasi, dan bentangan video dan foto.

Langkah selanjutnya, kamu dapat memasukkan beberapa materi gambar dan video lagi untuk mempersingkat waktu, kemudian kamu dapat mengulangi proses yang sama.

Setelah proses editing memanfaatkan motion graphics selesai, selanjutnya klik tanda panah di pojok kanan atas layar. Dengan mengklik panah, kamu dapat mengekspor dan membagikan penyesuaian video atau gambar kamu dalam bentuk video, gif, atau png.

Kamu dapat menyimpan penyesuaian yang telah kamu ekspor dengan sukses di galeri gambar di ponsel kamu. Atau kamu dapat membagikannya di platform jejaring sosial kamu.

Dengan memanfaatkan aplikasi Alight Motion, kamu dapat memodifikasi video dan foto kamu menjadi lebih berkualitas. Selain itu, kamu juga dapat meningkatkan layanan ini ke Alight Motion Pro untuk memperoleh lebih banyak kemampuan.

FAQ

Berikut ini pertanyaan seputar aplikasi Alight Motion.

Kenapa Alight Motion Tidak Bisa Diinstal di Android 11?

Ada dua alasan mengapa Alight Motion tidak terpasang atau terinstall. Pla Protect mengidentifikasi Alight Motion sebagai aplikasi yang berbahaya, serta spesifikasi HP dan memori penyimpanan yang tidak memadai.

Kenapa Tidak Bisa Import Preset Alight Motion?

Jika pengimporan preset alight motion gagal, itu karena preset tidak kompatibel dengan versi Alight Motion yang kamu unduh. Kebanyakan orang yang mengembangkan kode preset menggunakan aplikasi pengeditan video AM Pro, yang mencakup semua filter dan fitur yang tersedia.

Apakah Ada Template di Alight Motion?

Preset Alight Motion adalah template proyek video orang lain yang menyimpan berbagai pengaturan seperti audio, efek, bentuk, dan beberapa elemen lain yang dibagikan secara sengaja oleh tingkat pengeditan Alight Motion Pro orang lain yang memerlukan pengaturan dan efek video yang sebanding.

Kenapa Alight Motion Mp4 Export Failed?

Alasan paling umum untuk ketidakmampuan mengekspor video dari Alight Motion adalah karena resolusi video terlalu tinggi dan memori penyimpanan kamu tidak mencukupi. Harap sesuaikan dengan kemampuan perangkat kamu.

Kesimpulan

Dengan memanfaatkan Alight Motion, kamu dapat menghasilkan video berkualitas tinggi yang dapat kamu tambahkan beberapa efek digital yang benar-benar hebat. Demikianlah informasi yang bisa Teknatekno rangkum, semoga artikel ini bisa bermanfaat ya.