Facebook Ganti Nama Jadi Meta? Berikut Alasannya

Mark Zuckerberg, CEO Facebook Inc, secara resmi mengumumkan rebranding perusahaan menjadi Meta Platform Inc pada hari Kamis. Nama Meta dipilih untuk melambangkan harapan masa depan setelah serangkaian kemunduran di media sosial.

Meta Zuckerberg juga diklaim telah menghabiskan miliaran dolar tahun ini saja, setidaknya 10 miliar dolar, di Metaverse, ekstensi mendalam yang dinamai halaman dalam novel fiksi ilmiah, serta Snow Crash dan Ready Player One.

Teknatekno.com – Mark Zuckerberg, CEO Facebook Inc, menjelaskan mengapa perusahaannya Facebook ganti nama menjadi Meta Platform Inc setelah diumumkan secara resmi pada Kamis (28/10) waktu AS.

