Review Binance.US Biaya Rendah, Dilirik Banyak Investor

AS memungkinkan Anda untuk secara otomatis membeli dan menjual crypto dalam dolar AS menggunakan antarmuka yang sederhana. Biaya 0,5 persen diterapkan untuk setiap transaksi beli/jual ini. Staking adalah teknik untuk mendapatkan insentif di bursa dengan memegang mata uang tertentu di akun Anda.

Platform berhenti mengizinkan pelanggan AS pada 2019 dan mengatakan akan bermitra dengan Binance. Binance sedang diselidiki oleh otoritas AS untuk penghindaran pajak dan pencucian uang baru-baru ini pada Mei 2021.

Binance.US adalah mitra Amerika dari Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, yang didirikan di China pada tahun 2017. Pada tahun 2019, platform asli berhenti mengizinkan pelanggan AS dan menyatakan bahwa ia akan bermitra dengan Binance.US, sebuah Versi platform yang berbasis di AS.

You might also like