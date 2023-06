Coin Crypto Solana Pertumbuhan Paling Pesat di Dunia

SOL memiliki kapasitas untuk melakukan lebih dari 50.000 transaksi per detik (TPS), jauh di atas 30 TPS Ethereum. Dengan harga $150 per token, SOL sekarang dinilai di antara sepuluh cryptocurrency teratas. SOL dimulai pada tahun 2021 dengan kisaran harga sekitar US$1,5 per token dan telah meningkat lebih dari 100 kali lipat dalam sepuluh bulan sebelumnya.

SOL dimulai pada tahun 2021 dengan kisaran harga sekitar US$1,5 per token dan telah meningkat lebih dari 100 kali lipat dalam sepuluh bulan sebelumnya. Pada awal September 2021, posting tertinggi sepanjang masa dicapai pada US$215 per saham.

You might also like