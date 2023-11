Pelajari Pasar Cryptocurrency Bitcoin Saat Ini

Bitcoin telah melampaui harga 850 juta per chip per 24 Oktober 2021. Total pasokan bitcoin yang beredar adalah 18.852.712 bitcoin, dengan volume global 387,89 triliun rupiah. Mata uang virtual ini dapat digunakan untuk melakukan transaksi dan investasi online. Seorang investor harus dapat mempelajari pasar serta meramalkan keinginan pasar saat berinvestasi.

You might also like