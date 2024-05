Perhatikan Kripto Shiba Inu Berikut Ini Untuk Investasi

Harga token SHIB belum pulih hingga pukul 06.23 WIB Jumat pagi (5/11/2021), saat diperdagangkan pada US$ 0,00004865, turun 15,92 persen dari hari sebelumnya. Ini adalah penurunan terbesar dalam satu hari sejak September. Jumlah alamat deposit SHIB mencapai 1.641 pada Rabu waktu AS, naik 142 persen sejak 1 November.

SHIB sekarang diperdagangkan pada harga yang lebih rendah dari minggu lalu, ketika mencapai tertinggi sepanjang masa US$ 0,000088. Kapitalisasi pasar SHIB meningkat 15,78% menjadi US$ 26,84 miliar. Namun, dalam 24 jam terakhir, volume perdagangan meningkat 75,83% menjadi US$ 11,47 miliar. Token SHIB masih berada di antara 11 aset kripto teratas saat ini.

Kenyataannya, ‘killer dogecoin’ koin kripto meme anjing-logo lainnya telah mencapai harga US$ 0,00006593 pada hari yang sama. Harga token SHIB belum pulih hingga pukul 06.23 WIB Jumat pagi (5/11/2021), saat diperdagangkan pada US$ 0,00004865, turun 15,92 persen dari hari sebelumnya.

