Crypto Token Made in Indonesia Token IDM Laris Manis

Teknatekno.com – Crypto Token ‘Made in Indonesia’, Token IDM, berhasil terjual dalam presale yang berlangsung pada Rabu (27/10) kemarin. Token IDM akan diterbitkan hari ini, Kamis, 28 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Token ini akan terdaftar di platform trading crypto PancakeSwap malam ini pukul 21.00 WIB, menurut informasi dari situs idmcoop.com.

CEO Co-Op IDM MC Basyar sebelumnya mengatakan bahwa token IDM akan menjadi game-changer untuk digitalisasi koperasi, UMKM, dan Super Apps. Dalam presale, IDM mengalami ‘hardcap’, yang berlangsung hampir setengah jam. IDM berniat melayang di bursa pada 28 Oktober 2021.

“Dalam presale, euforianya sangat terasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para investor yang telah mendukung IDM,” kata Basyar dalam keterangannya, Rabu, 27 Oktober 2021.

Menurut Basyar, presale Token IDM yang akan berlangsung pada 28 Oktober 2021 akan banyak diminati. Alasannya karena IDM memiliki visi untuk digitalisasi koperasi Indonesia.

“Kami dan tim lainnya sedang berdebat kapan momen terbaik untuk melakukan pemasaran global. Saya tidak ingin saudara-saudara kita di Indonesia ketinggalan mendukung token IDM, yang berarti orang Indonesia telah membeli token tersebut. sebelum harga naik.”

“Presale kami tampil di trending pertama tadi malam di situs pinksale,” lanjutnya.

Crypto Token ‘Made in Indonesia’ Laris Manis, Ini Sederet Faktanya

Sekadar informasi, upaya IDM saat ini antara lain membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan koperasi digital di Indonesia, secara seragam mengajarkan sistem keuangan digital, dan membuat superapp.

“Super aplikasi ini diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, karena memungkinkan semua orang terhubung melalui messenger, menyapa melalui media sosial, produktif dengan marketplace, dan sederhana dengan fintech all in one hand. Jadi semuanya bisa diakses dalam satu aplikasi. , dan ini koperasi kita. untuk menghormati Indonesia,” kata Basyar.

Basyar menekankan bahwa crypto token IDM dapat digunakan sebagai komoditas daripada alat pembayaran, dan menyatakan keyakinannya bahwa koperasi IDM akan dapat membantu sesama koperasi di Indonesia di masa depan, dari ibu kota hingga pedesaan.

“Koin IDM dengan persediaan 1 miliar dapat dibeli di jaringan DeFi Binance yaitu Pancake Swap. Dan prosedurnya dapat dilakukan melalui pertukaran yang sah dengan Bappebti” ujarnya.

