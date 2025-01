Mengapa Harga Bitcoin Meroket? Simak Berikut Ini

Teknatekno.com – Pukul 21:27 WIB Jumat malam (5/11/2021), harga Bitcoin meroket, cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia, masih berada di level tertinggi US$ 61.710/coin.

Menurut CoinMarketCap, harganya Rp. 882 juta per koin (kurs konversi Rp 14.300 per dolar AS). Harga koin kripto terpopuler turun 0,73 persen setiap hari, setelah naik 0,94 persen di minggu sebelumnya. Kapitalisasi pasar (kapitalisasi pasar) bitcoin telah melampaui $ 1,16 triliun, dengan 18,86 juta bitcoin beredar.

Bulan lalu (20/10), harga bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di US$ 66.000 per koin, atau Rp. 924 juta per koin. Tonggak sejarah ini melampaui level tertinggi sebelumnya US$ 64.888,99 yang ditetapkan pada April tahun lalu.

Analis juga memperkirakan bahwa harga bitcoin akan menyentuh level resistance berikutnya sebagai akibat dari keberhasilan ini (batas atas).

Paul Spirgel, seorang analis Reuters, memperkirakan bahwa harga bitcoin akan mencapai rekor tertinggi US$ 64.900/koin pada April 2021, dan itu terjadi, tetapi sudah meluncur lagi.

Jika ambang batas US$ 64.900 per koin, seperti yang ditunjukkan pada April 2021, dilanggar, Paul yakin harga bisa naik menjadi US$ 70.000 per koin, atau Rp. 1 miliar per koin.

Bitcoin memiliki titik dukungan (batas resistensi bawah) sebesar US$ 59.100/koin. Jika rusak, harga koin bisa turun menjadi US$ 52.000.