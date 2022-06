Prediksi Harga Cryptocurrency Akan Naik Bitcoin, Shiba Inu dan Dogecoin

Teknatekno.com – Pada hari ini di tahun 2021 (Senin, 29 November), harga cryptocurrency akan naik seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, dan Solana.

Akankah lonjakan harga Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, Solana dll. cryptocurrency akan berlanjut atau hanya akan berlanjut? sementara?

Pada perdagangan Senin 29 November 2021 pukul 07.20 WIB, harga Bitcoin, cryptocurrency terbesar di dunia, naik 4,47 persen dalam 24 jam terakhir menjadi US$ 57.218,96 per keping.

Pada hari Sabtu 27 November 2021, harga Bitcoin melayang di level 54.300-an per keping. Harga cryptocurrency Bitcoin sekitar US$54.000 adalah yang terendah sejak Oktober 2021.

Harga Bitcoin Pada November 2021

Di antara 10 cryptocurrency terbesar lainnya, harga Ethereum (terbesar kedua) naik 4,82 persen menjadi US$ 4.289,99 per chip. Harga mata uang kripto Binance Coin (terbesar ketiga) naik 1,73 persen menjadi US$ 610,73 per keping.

Cryptocurrency terbesar keempat, Tether, mengalami kenaikan harga hanya 0,001 persen menjadi $1. Cryptocurrency Solana (terbesar kelima) naik 3,88 persen menjadi US$ 199,95.

Harga Dogecoin yang pernah populer dan kini menjadi yang terbesar ke-10, naik 1,03% menjadi US$ 0,2069.

Harga cryptocurrency lain yang sedang tren dan baru-baru ini harganya turun, Shiba Inu juga naik. Harga Shiba Inu naik 0,63 persen menjadi US$ 0,00003921.

Meski harga Shiba Inu mengalami kenaikan, namun belum mampu menaikkan peringkatnya di pasaran. Shiba Inu masih duduk di 12 cryptocurrency teratas dengan nilai pasar terbesar.

