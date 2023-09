Spesifikasi Lengkap dan Harga HP iPhone 8 Plus

Nama model: iPhone 8 Plus Kode produksi: A1864 (USA, Hong Kong, Australia, New Zealand, China) A1897 (EMEA, UAE, LATAM, Canada, US, Singapura); A1898 (Jepang) Segmen pasar: Flagship Diperkenalkan: September 2017 Dirilis resmi: September 2017 Jaringan: GSM / HSPA / LTE

IPhone 8 Plus menawarkan spesifikasi yang dibandingkan dengan pendahulunya, iPhone 7 Plus. Smartphone ini dilengkapi dengan opsi ROM dengan ukuran 64GB dan 256GB.

Pada 3 November 2017, iPhone 8 Plus pertama kali hadir di sejumlah negara Asia dan Eropa, termasuk Indonesia. Singapura adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menawarkan iPhone 8 Plus.

Seperti iPhone 8 yang merupakan penerus dari iPhone 7, smartphone iPhone 8 Plus juga merupakan penerus dari iPhone 7 Plus.

Teknatekno.com – HP iPhone 8 Plus merupakan perangkat smartphone flagship yang dirilis oleh Apple pada bulan September 2017. iPhone 8 Plus dirilis bersamaan dengan 2 varian iPhone baru lainnya, yaitu iPhone 8 dan iPhone X.

