Spesifikasi Lengkap HP iPhone 8 Plus dan Harga Terbarunya di Indonesia

iPhone 8 Plus diluncurkan pada 12 September 2017 oleh Apple di acara Steve Jobs Theatre. Di Indonesia, produk iPhone 8 Plus ini dirilis pada 22 Desember 2017. Harga kedua versi smartphone tersebut turun drastis dari Rp 17.199,00 menjadi Rp 9.999.000.

Layar iPhone 8 Plus yang praktis tanpa bingkai juga tampak jauh lebih lebar. Rasio screen-to-body iPhone 8 Plus adalah 67,4 persen, dengan layar 5,5 inci.

Jika kamu seorang pecinta iPhone 7 Plus, kamu akan menyukai iPhone 8 Plus. Desain smartphone ini hampir sama dengan pendahulunya. Kaca belakang iPhone 8+ memberikan tampilan yang lebih mewah, tetapi hanya itu saja. Penutup kaca tidak hanya menawarkan daya tarik visual.

Keunggulan terbesar iPhone 8 Plus terletak pada fitur kameranya. Kamera ganda yang berada di bagian belakang smartphone ini memiliki resolusi 12MP yang dilengkapi dengan sensor yang lebih cepat dan besar, apalagi jika dibandingkan dengan versi iPhone 7 Plus.

Nama model: iPhone 8 Plus Kode produksi: A1864 (USA, Hong Kong, Australia, New Zealand, China) A1897 (EMEA, UAE, LATAM, Canada, US, Singapura); A1898 (Jepang) Segmen pasar: Flagship Diperkenalkan: September 2017 Dirilis resmi: September 2017 Jaringan: GSM / HSPA / LTE

Seperti iPhone 8 yang merupakan penerus dari iPhone 7, smartphone iPhone 8 Plus juga merupakan penerus dari iPhone 7 Plus.

You might also like