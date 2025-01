Rekomendasi Aplikasi Tanda Tangan Digital Terbaik

Teknatekno.com – Berikut ini kami rekomendasikan aplikasi tanda tangan digital yang murah, andal, dan sesuai untuk berbagai organisasi industri. Di sini kamu akan menemukan yang terbaik. Pengguna mencari aplikasi tanda tangan digital terbaik untuk digunakan di ponsel dan komputer.

Alasannya adalah dengan aplikasi ini kita dapat dengan mudah atau melalui dokumen melalui perangkat anda.

Kamu yang kurang mahir menggunakan komputer mungkin akan memilih menggunakan smartphone sebagai gantinya. Pengguna yang ingin melakukan banyak hal di PC, di sisi lain, harus memilih aplikasi yang dapat diakses di PC.

Kali ini, Teknatekno akan membahas beberapa aplikasi tanda tangan online yang dapat digunakan di perangkat PC, Android, atau iOS. Simak penjelasannya di bawah ini.

Apa itu Aplikasi Tanda Tangan Digital?

Aplikasi tanda tangan digital adalah program yang memungkinkan kamu menandatangani dokumen menggunakan perangkat digital. Pujian dan dokumen dapat membuat pekerjaan lebih mudah di mana saja dan kapan saja menggunakan aplikasi ini.

5 Aplikasi Tanda Tangan Digital Android Terbaik

Berikut adalah beberapa aplikasi tanda tangan digital yang kami sarankan.

1. Aplikasi SignEasy

SignEasy menyertakan fungsi yang membuat permintaan tanda tangan pada dokumen menjadi lebih mudah. Misalnya, jika kamu ingin meminta dokumen dari bawahan kamu, kamu hanya perlu memasukkan alamat email mereka di bidang yang sesuai.

Nanti, dia akan mendapatkan email dengan link ke dokumen yang kamu berikan. Dan, mungkin yang paling menarik, penerima tidak terbatas pada satu orang; kami dapat mengirimkan dokumen ke beberapa orang secara bersamaan.

Dengan kata lain, memudahkan kita untuk mengumpulkan tanda tangan dari banyak orang untuk satu dokumen. Tidak perlu lagi memberikan dokumen kepada setiap individu.

Aplikasi ini dapat menandatangani berbagai jenis dokumen, di antaranya:

PDF

Word

Excel

Text

Pages

JPG

PNG

Last but not least, aplikasi SignEasy dapat digunakan dengan atau tanpa koneksi internet.

2. Adobe Fill & Sign

Adobe Fill & Sign adalah program yang memungkinkan kamu mengisi formulir dan menandatanganinya. Beberapa orang, seperti desainer, seniman digital, atau lainnya, adalah penggemar berat barang-barang Adobe.

Jika kamu penggemar Adobe, kamu pasti ingin memanfaatkan aplikasi Adobe Fill & Sign untuk semua persyaratan tanda tangan digital kamu.

Adobe Fill & Sign, seperti aplikasi Adobe lainnya, sepenuhnya terintegrasi dengan Creative Cloud. Hasilnya, semua data kamu tersimpan rapi dan aman di sana.

Salah satu manfaat tambahan yang diberikan oleh aplikasi ini adalah kemampuan untuk mengakses dokumen yang sebenarnya dan kemudian menikmatinya segera. Tidak heran jika aplikasi ini terlihat bagus karena dibuat oleh Adobe.