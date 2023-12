8 Rekomendasi Aplikasi Baca Buku Gratis di Android

Google Play Store memberikan Novel Toon skor 4,4 dari 5 bintang. Pengguna harus memiliki smartphone Android yang menjalankan versi 4.2 atau lebih tinggi untuk menggunakan perangkat lunak ini. Lebih dari 5 juta pengguna telah mengunduh Novel Toon, aplikasi 23 MB.

Aplikasi keenam yang akan kami jelaskan untuk membaca novel dan buku online gratis di hp android adalah dengan memanfaatkan aplikasi bernama Novel Toon. Aplikasi baca buku ini dikembangkan oleh Noveltoon, sebuah perusahaan penerbitan buku digital Cina.

