Brick and Mortar: Pengertian, Contoh, Serta Kelebihan dan Kekurangannya

Terdapat banyak perusahaan besar dan telah berdiri cukup lama merubah sistem mereka dari Brick and Mortar menjadi memiliki online store. Banyak juga yang menganut Click and Mortar yaitu gabungan antara kedua sistem diatas. Jadi konsumen membeli produk melalui online store dan mengambil barangnya di offline store.

Teknatekno.com – Buat Teknozen yang bergelut di bidang e-commerce pastinya sering mendengar istilah Brick and Mortar. Brick and Mortar (B&M) adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada bisnis yang memiliki kehadiran fisik, seperti toko-toko ritel, restoran, atau pusat perbelanjaan.

