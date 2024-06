10 Rekomendasi Aplikasi Coding Terbaik untuk PC dan Laptop

Teknatekno.com – Aplikasi coding terbaik yang dibutuhkan para programmer untuk menciptakan aplikasi umumnya berisi barisan kode. Semakin lengkap barisan kode tersebut, maka aplikasi yang dihasilkan pun semakin maksimal. Dengan aplikasi coding terbaik, para programmer bisa menyusun barisan kode tersebut hingga membentuk aplikasi baru.

Apa itu Coding

Coding (pengkodean) adalah proses menulis, mengubah, atau menerjemahkan instruksi-instruksi yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer. Aktivitas ini melibatkan pembuatan program atau skrip untuk menginstruksikan komputer bagaimana mengeksekusi tugas tertentu.

Bahasa pemrograman digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer dan memberikan perintah yang dapat dijalankan oleh mesin. Para pengembang atau programmer menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, JavaScript, dan lainnya untuk membuat aplikasi, situs web, perangkat lunak, dan banyak hal lainnya.

Proses coding melibatkan pemecahan masalah, desain algoritma, dan penulisan kode yang sesuai agar komputer dapat memahami apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Setelah kode ditulis, biasanya perlu diuji dan diperbaiki untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang diinginkan.

Coding menjadi bagian penting dalam dunia teknologi informasi dan menjadi dasar dalam pengembangan berbagai teknologi modern yang kita gunakan sehari-hari.

Daftar Aplikasi Coding di Laptop dan PC

Berikut beberapa aplikasi coding terbaik yang bisa kamu gunakan di laptop maupun PC kamu:

1. Sublime Text

Aplikasi coding terbaik yang satu ini cukup kompatibel karena bisa digunakan pada Windows, Mac, maupun Linux. Namun, di antara ketiganya, Linux-lah sistem operasi yang paling cocok dengan aplikasi Sublime Text.

Selain memiliki performa yang maksimal dan tampilan yang beragam namun tetap sederhana, Sublime Text cukup ramah pada berbagai pengembangan. Aplikasi ini juga bisa kamu gunakan secara gratis dengan jangka waktu tertentu.

Sedangkan untuk mendapatkan fitur yang lengkap seperti fitur instant project switch, customize anything, goto anything, command palette, multiple selections, distraction free mode, split editing dan plugin API disertai pula lisensi aplikasi, kamu harus mengeluarkan biaya berkisar 70 US Dollar.

Sublime Text cukup mudah digunakan, sekali pun pada perangkat dengan resource yang terbatas. Aplikasi yang memiliki banyak plugins ini sangat cocok bagi programmer, khususnya web developer.

2. Visual Code Studio

Aplikasi coding terbaik yang juga besutan dari Windows ini mengusung tampilan sederhana namun menarik. Visual Code Studio bisa dengan mudah kamu peroleh secara berbayar maupun gratis, loh!

Meskipun tak perlu mengeluarkan biaya, fitur yang dihadirkan cukup bersaing, seperti keyboard shortcut, melengkapi barisan kode secara otomatis, menggunakan mode Zen untuk menyembunyikan menu dan ikon dan lain-lain.

Selain itu, aplikasi coding yang mendukung bahasa pemrograman C# kini sudah mampu menunjang bahasa program yang lebih banyak. Termasuk adanya perintah spesial yang bisa menavigasi antara fitur satu dengan fitur lainnya.

Sehingga, aplikasi coding ini bisa memudahkan programmer karena mereka meneliti dan mencari sendiri kesalahan pada barisan code dengan mengintegrasi Git dan debugging.

3. Notepad++

Aplikasi coding terbaik ini cukup familiar di telinga programmer. Pasalnya, ini adalah aplikasi bawaan Windows yang dikembangkan dari Notepad.

Meskipun begitu, aplikasi ini bisa didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas yang bisa ditambahkan banyak plugins. Notepad++ dikenal dengan tampilan jendela tab, sehingga kamu bisa membuka beragam file dalam satu waktu.

Selain itu, apk coding PC ini memiliki beragam fitur canggih seperti text-shortening, macro recording, shortcut customization, auto-completion dan masih banyak lagi.

Notepad++ yang bisa kamu peroleh secara gratis ini memiliki GUI dan berbagai bahasa pemrograman antara lain Assembly, C, Perl, PHP, Python, C++, Java, Javascript, C#, CSS, HTML, Pascal, Ruby, Shell, SQL, VB dan XML.

4. Emacs

Aplikasi coding yang dirilis pada tahun 1975 ini dibuat oleh Richard Stallman bersama Guy L. Steele, Jr, hingga terciptalah singkatan Editor MACroS.

Setelah aplikasi ini, Richard Stallman kembali mengembangkan aplikasi coding yang hingga kini banyak dikenali programmer, yaitu GNU Emacs dan XEmacs. Aplikasi-aplikasi tersebut dibuat oleh Richard Stallman dengan memakai bahasa pemrograman C dan Lisp.

Emacs sendiri hadir dengan mengusung file manager lalu melengkapinya dengan subversion, bzr, git, hg hingga fitur lain diantaranya tampilan email, debugger, maupun berita. Umumnya, aplikasi coding Emacs banyak digunakan oleh para pengguna Linux.

5. Komodo Edit

Komodo Edit adalah aplikasi coding yang kompatibel dan bisa digunakan pada segala macam sistem operasi, mau itu Windows, Mac OS, atau pun Linux, semuanya bisa!

Aplikasi coding terbaik yang diluncurkan pada tahun 2007 ini sudah lama menemani programmer dengan beragam fiturnya yang lengkap dan bahasa pemrograman yang luas meliputi HTML, SQL, CSS, Python, PHP, hingga Ruby.

6. Atom

Aplikasi coding terbaik yang dimiliki GitHub ini mendukung banyak bahasa dan dilengkapi dengan tampilan yang menarik. Aplikasi yang terdapat pada Windows, Mac OS.

Dan Linux ini bisa dikatakan modular (program yang cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil sehingga mudah dipahami dan bisa digunakan kembali). Karena, kamu bisa dengan mudah menambahkan fitur lainnya dengan menginstall plugins yang tersedia pada aplikasi Atom ini.

Beberapa fitur yang dimiliki aplikasi coding satu ini diantaranya teknologi web based, fuzzy finder, TextMate grammars, integrasi dengan Node.js, fast project-wide dan file system browser. Karena banyaknya fitur yang tersedia, diperlukan resource yang cukup besar untuk menggunakan Atom.

7. BlueFish

BlueFish adalah aplikasi coding yang bisa digunakan pada Windows, Mac OS dan Linux. Tapi, ia cenderung lebih maksimal jika dioperasikan dengan Linux. Hadir dengan beragam fitur mulai dari format baris kode, pencarian yang canggih, penambahan tabel, fungsi undo atau redo yang tak terbatas, toolbar.

Aplikasi ini juga bisa membuka beragam file dengan ukuran yang besar dengan satu waktu, hingga snippet untuk menunjang produktivitas. Meskipun begitu, aplikasi coding ini terbilang ringan dan memiliki kecepatan proses yang stabil.

8. Brackets

Aplikasi coding besutan Adobe ini ditujukan untuk web design dan front-end web development. Brackets yang bisa digunakan pada Windows, Mac OS dan Linux ini hadir dengan tampilan sederhana yang bisa diubah menjadi mode gelap atau terang, bahkan ditambahkan tema dari extension manager.

Selain itu, aplikasi Brackets ini memiliki beragam fitur lainnya mulai dari highlighting, beragam keyboards shortcut, mode no distraction, split screen yang berguna untuk mengedit berbagai dokumen sekaligus, hingga live preview.

9. UltraEdit

Aplikasi UltraEdit bisa digunakan pada beragam sistem operasi meliputi Windows, Linux dan Mac OS. Aplikasi coding ini hadir dengan berbagai fitur lengkap, antara lain multiline find dan replace, disk based text editing, 64 bit file handling, spell checker, unicode support, hingga large file handling.

Namun, untuk mendapatkan itu semua kamu harus memiliki lisensi aplikasi coding ini terlebih dahulu.

10. Vim

Biasanya, aplikasi coding yang dirilis tahun 1991 ini digunakan oleh programmer yang menggunakan sistem operasi Linux. Dengan menggunakan aplikasi coding yang memiliki tampilan sederhana dari Command Line Interface ini, kamu bisa melakukan segala hal meskipun hanya berbekal keyboard atau pun shortcut.

Ditambah dengan performa kecepatan yang baik, aplikasi coding ini didukung dengan berbagai fitur, antara lain mengubah teks, menghapus baris, memindah baris, membuka hingga mengubah barisan. Terlebih, Vim dirancang agar menghadirkan beragam bahasa pemrograman yang lengkap seperti bash script, C dan PHP.

Kesimpulan

Demikianlah beberapa aplikasi coding terbaik yang bisa Teknatekno rangkum untuk kamu. Dengan aplikasi diatas, kamu bisa melakukan coding dengan mudah dan lancar tanpa hambatan, karena setiap aplikasinya memiliki fitur yang lengkap. Semoga bermanfaat!