Apa itu MYOB Accounting: Pengertian, Fungsi, Kelebihan dan Kekurangannya

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa MYOB (Mind Your Own Business) adalah aplikasi komputer akuntansi yang digunakan untuk mengatur dan mengolah data akuntansi. Dapat dikatakan, MYOB adalah aplikasi akuntansi yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi, baik kecil maupun besar.

Teknatekno.com – Tahukah kamu apa itu MYOB accounting? Bagi seorang akuntan perusahaan atau kamu yang pernah mempelajari akuntansi, pasti sudah tidak asing lagi dengan program yang satu ini. MYOB merupakan singkatan dari Mind Your Own Business .

You might also like