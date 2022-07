Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis dan Manfaatnya

Teknatekno.com – Siapa sih yang tidak kenal dengan media sosial? Tidak dipungkiri, semua orang termasuk Teknozen pasti mempunyainya, bukan? Namun, sudahkah kamu tahu pengertian dari media sosial itu sendiri?

Secara umum, media sosial merupakan sarana untuk berkirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari informasi yang sedang hangat di masyarakat. Maka tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa media sosial sudah menjadi salah satu kebutuhan penting hampir semua orang.

Berikut ini akan Teknatekno jelaskan seputar media sosial, mulai dari pengertian media sosial secara umum maupun menurut para ahli, beserta jenis-jenisnya, fungsinya, manfaatnya, sampai dengan kelebihan dan juga kekurangan media sosial. Simak dibawah ini.

Memahami Pengertian Media Sosial

Pengertian media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam aktivitas sosial. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di media sosial antara lain berbicara atau berhubungan dengan orang lain, serta menyumbangkan informasi atau materi berupa teks, gambar, dan video.

Berbagai informasi dalam materi bersama bisa diakses oleh semua pengguna untuk jangka waktu 24 jam. Media sosial pada dasarnya merupakan komponen dari evolusi internet. Karena diperkenalkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, media sosial telah mampu berkembang dan menyebar seluas dan secepat sekarang ini.

Hal inilah yang memungkinkan semua pengguna dengan koneksi internet untuk melakukan proses penyebaran informasi atau materi kapan saja dan dari lokasi manapun.

Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli

Media sosial bisa didefinisikan sebagai salah satu fenomena yang paling menonjol yang menarik banyak perhatian orang. Para ahli telah banyak memaparkan definisi teknologi yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dalam beberapa karyanya. Menurut para ahli, berikut ini adalah pengertian media sosial:

1. Pengertian Media Sosial Menurut B.K. Lewis (2010)

B.K. Lewis menulis dalam makalahnya tahun 2010, yang berjudul Social Media and Strategic Communication Attitudes and Perceptions Among College Students menyatakan, bahwa media sosial merupakan suatu label yang mengacu pada teknologi digital yang memiliki kapasitas untuk menghubungkan semua orang dan melibatkan, menghasilkan, dan bertukar pesan.

2. Pengertian Media Sosial Menurut Chris Brogan (2010)

Selanjutnya, pada tahun 2010, Chris Brogan dalam bukunya yang berjudul Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business, menyebutkan bahwa media sosial adalah media komunikasi yang memberikan banyak kemungkinan untuk pembentukan jenis koneksi baru.

3. Pengertian Media Sosial Menurut Dave Kerpen (2011)

Sementara itu, Dave Kerpen dalam bukunya yang bertajuk Likeable Social Media yang terbit pada tahun 2011 menyatakan bahwa media sosial adalah kumpulan foto, video, teks hingga interaksi interaksi dalam jaringan, baik antar orang maupun antar kelompok seperti organisasi.

Sejarah dan Perkembangan Medsos

Menurut sumber web maryville.edu, kelahiran media sosial terjadi pada 24 Mei 1844. Awalnya, media sosial adalah urutan titik dan garis listrik yang dimasukkan pada mesin telegraf. Samuel Morse juga mengirimkan pesan telegraf publik pertamanya sekitar waktu ini.

Kelahiran Jaringan Badan Proyek Penelitian Lanjutan (Arpanet) pada tahun 1969 sangat penting dalam membangun fondasi komunikasi digital, serta awal dari internet kontemporer dan konsep media sosial saat ini.

Departemen Pertahanan AS mendirikan jaringan digital ini untuk menghubungkan para ilmuwan dari empat perguruan tinggi untuk bertukar perangkat lunak, perangkat keras, dan data lainnya.

National Science Foundation kemudian menciptakan NSFNET, jaringan digital nasional yang lebih kuat, pada tahun 1987. Setelah satu dekade beroperasi, National Science Foundation memperkenalkan platform media sosial pertamanya kepada publik pada tahun 1997.

Namun, menurut situs web Digital Trends The History of Social Networking, ekspansi dan perkembangan internet dari tahun 1980 hingga 1990 berpotensi memperkenalkan layanan komunikasi online seperti CompuServe, America Online, dan Prodigy.

Layanan komunikasi ini telah berhasil memungkinkan pengguna untuk terlibat melalui email, pesan papan buletin, dan obrolan online waktu nyata.

Ini adalah salah satu kekuatan pendorong untuk penciptaan jaringan media sosial pertama, Six Degrees, yang memulai debutnya pada tahun 1997.

Six Degrees adalah situs media sosial pertama yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain menggunakan koneksi dunia nyata, seperti memiliki sebuah halaman Facebook. database.

Mengikuti perkembangan media sosial Six Degrees, yang ternyata berumur pendek. Pada tahun 2001, dunia teknologi komunikasi kembali melakukan terobosan dengan memperkenalkan Friendster, sebuah platform media sosial baru.

Tidak seperti saudaranya yang lebih tua, Friendster menarik jutaan anggota hanya dengan membuat alamat email dan jaringan online sederhana.

Sementara itu, setelah didirikan pada tahun 1999 sebagai layanan komunikasi media sosial awal lainnya, weblog atau blog bernama situs penerbitan Livejournal menjadi sangat diminati oleh banyak orang. mendapatkan banyak popularitas.

Sementara itu, pada tahun 2003, Google secara resmi membeli platform penerbitan Blogger yang didirikan oleh perusahaan teknologi Pyra Labs.

Selanjutnya, pada tahun 2002, layanan jejaring sosial dari media sosial bernama LinkedIn menarik banyak pelanggan. Platform media sosial ini dibuat untuk para profesional yang memulai karir mereka.

Setelah hampir dua dekade, LinkedIn telah berkembang menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia, dengan lebih dari 675 juta anggota di seluruh dunia. LinkedIn masih menjadi situs media sosial bagi orang yang mencari pekerjaan atau bisnis yang mencari sumber daya manusia.

Myspace, yang masih dalam jaringan media sosial layanan sosial, diluncurkan pada tahun 2003 dan berhasil menjadi salah satu situs web yang paling banyak dikunjungi di planet ini pada tahun 2006. Platform media sosial ini memungkinkan pengguna untuk memposting musik langsung dari halaman pribadi mereka.

Namun, dominasi Myspace dihancurkan oleh Facebook pada tahun 2008. Google, sebagai raksasa online, berusaha mengembangkan media sosial pada tahun 2012 di bawah moniker Google+. Namun, setelah terungkap telah mengganggu keamanan data sekitar 500.000 anggota, media sosial ini tidak bertahan lama.

Fungsi Media Sosial

Media sosial sebagai salah satu platform digital yang paling banyak digunakan saat ini telah berhasil menghubungkan hampir semua orang dengan akses internet.

Namun, fungsi media sosial tidak sebatas itu saja. Ada banyak fungsi tambahan yang mungkin kamu dapatkan melalui media sosial. Berikut adalah beberapa fungsi dari media sosial:

1. Komunikasi

Sebelum mencapai tingkat perkembangan ini, media sosial terutama berkaitan dengan menciptakan ekologi komunikasi yang sehat bagi pengguna.

Namun, seiring dengan kemajuan internet dan teknologi, media sosial telah berkembang menjadi lebih dari sekadar alat komunikasi; itu telah menjadi dunia kedua bagi orang-orang di seluruh dunia untuk bertemu dan terhubung. Media sosial telah berhasil menciptakan komunikasi yang tidak bergantung pada waktu dan geografi.

2. Branding

Setelah berhasil menciptakan tempat berkumpulnya orang-orang dari seluruh dunia, media sosial terus berkembang dan memenuhi berbagai kebutuhan manusia, salah satunya adalah branding. Branding adalah metode seseorang untuk menciptakan citra di mata banyak orang.

Untuk melakukan branding, individu biasanya memiliki gaya yang unik dan khas dalam mendesain profil media sosial sehingga pengguna lain menganggapnya menarik. Karena setiap orang memiliki kualitas uniknya masing-masing, profil media sosial dianalogikan dengan dunia nyata.

3. Tempat Usaha

Setelah secara efektif menawarkan komunikasi dan branding, media sosial secara bertahap berkembang ke titik di mana setiap pengguna bisa memulai perusahaan secara online atau offline.

Media sosial telah terbukti menjadi lokasi yang sangat sederhana bagi orang untuk mengembangkan perusahaan virtual karena tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Ini diharapkan bisa menjangkau lebih banyak individu daripada perusahaan yang bergantung terutama pada dunia nyata.

4. Marketing

Sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia, media sosial kini telah berhasil mengembangkan layanan yang mempermudah bisnis untuk diluncurkan dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Strategi ini terbukti meningkatkan pendapatan sekaligus mempermudah konsumen mengakses apa yang mereka butuhkan.

Manfaat Social Media

Berikut ini akan Teknatekno jelaskan beberapa manfaat dari mengoptimalkan penggunaan media sosial, antara lain:

1. Sarana Belajar, Mendengarkan, dan Menyampaikan

Kamu bisa menggunakan berbagai platform media sosial yang sekarang bisa diakses untuk belajar, dimulai dengan mencari berbagai fakta, statistik, dan masalah komunitas terkini.

Selanjutnya, kamu bisa memanfaatkan media sosial untuk bertukar informasi dengan pengguna lain, baik teman di dunia nyata maupun teman di dunia maya.

2. Sarana Dokumentasi, Administrasi, dan Integrasi

Manfaat selanjutnya dari pemanfaatan media sosial adalah kemampuan untuk mengembangkan dokumentasi, administrasi, dan integrasi.

Program media sosial pada dasarnya adalah tempat bagi kamu untuk menyimpan berbagai jenis materi, seperti profil, informasi, laporan, peristiwa, rekaman peristiwa, dan hasil studi penelitian.

Tidak hanya itu, beberapa keunggulan media sosial antara lain pembuatan blog organisasi, integrasi beberapa lini dalam bisnis, berbagi materi yang relevan berdasarkan komunitas sasaran, dan efektivitas kegiatan organisasi.

3. Sarana Perencanaan, Strategi dan Manajemen

Media sosial, di tangan pakar manajemen dan pemasaran, bisa menjadi salah satu senjata yang digunakan untuk melancarkan perencanaan dan strategi. Untuk melakukan promosi, mendapatkan pelanggan setia, menjajaki pasar, mengedukasi masyarakat, atau mengumpulkan feedback dari konsumen atau masyarakat umum, misalnya.

4. Sarana Kontrol, Evaluasi dan Pengukuran

Dimulai dengan perencanaan dan strategi, media sosial bisa digunakan untuk mengatur dan menilai sebuah perusahaan. Selanjutnya, media sosial bisa mengolah data yang berkaitan dengan reaksi publik dan pasar sebagai instrumen pengukuran, kalibrasi, dan parameter penilaian.

Jenis Media Sosial

Karena ada permintaan yang kuat, banyak platform media sosial baru tumbuh dan berjuang untuk minat dan perhatian pengguna. Banyak platform media sosial yang sebelumnya sangat diminati, perlahan memudar atau dibeli oleh pihak yang lebih besar karena pesatnya ekspansi media sosial.

Nah, berikut ini beberapa layanan dan jenis media sosial yang paling populer di masyarakat:

1. Layanan Blog

Layanan blog pada dasarnya adalah buku harian pribadi yang berada di internet. Salah satu platform media sosial ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan komentar atau pendapat tentang subjek tertentu.

Pengguna media sosial semacam ini sering disebut sebagai blogger atau blogger. WordPress dan Blogger adalah dua contoh sistem blog media sosial.

2. Layanan Jejaring Sosial (Social Network)

Layanan jejaring sosial, sering dikenal sebagai social networks, adalah salah satu jenis media sosial paling populer di banyak wilayah dunia saat ini.

Salah satu jenis media sosial berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi banyak individu untuk bersosialisasi satu sama lain. Pengguna layanan ini sering mengirimkan pesan, informasi, gambar, dan video satu sama lain. Facebook dan Linkedin adalah dua contoh layanan jejaring sosial media sosial.

3. Layanan Blog Mikro (Microblogging)

Jenis media sosial berikutnya adalah layanan blog mikro, umumnya dikenal sebagai microblogging. Meskipun menyediakan layanan dan kegunaan yang mirip dengan blog, media sosial semacam ini menampilkan halaman yang lebih ringkas.

Alhasil, layanan micro blog lebih cepat daripada layanan blog. Twitter adalah salah satu contoh layanan microblogging.

4. Layanan Berbagi Media (Media Sharing)

Jenis media sosial berikutnya yang harus kamu ketahui adalah layanan berbagi media, yang biasa disebut media sharing. Jika kamu sering menghabiskan waktu luang atau belajar di situs media sosial YouTube atau Soundcloud. Jadi kamu sudah terbiasa memanfaatkan layanan berbagi media ini.

Salah satu bentuk media sosial ini berfokus pada mendorong pengguna untuk menyumbangkan aset media seperti gambar, audio, atau video. Instagram, Flickr, dan platform serupa lainnya adalah contoh layanan berbagi media.

5. Layanan Kolaborasi

Layanan kolaborasi ini dimaksudkan untuk mendorong pengguna agar meminta pengguna lain untuk memberikan kontribusi. Tidak hanya layanan kolaborasi ini menarik, tetapi pengguna sering diizinkan untuk menghasilkan materi serta membuat penyesuaian pada konten ‘anggota’ situs.

Wikipedia adalah salah satu contoh layanan kontribusi yang paling terkenal saat ini. Wikipedia adalah proyek ensiklopedia multibahasa yang beroperasi pada jaringan yang bebas dan terbuka. Wikimedia Foundation, sebuah perusahaan nirlaba yang berbasis di Florida, mengoperasikan layanan donasi ini.

6. Layanan Forum

Jenis media sosial yang terakhir ini diakui memiliki bentuk yang tradisional. Bentuk layanan forum ini merupakan jenis media sosial yang telah berkembang dan dikenal secara umum sejak lama.

Pengguna bisa menggunakan layanan forum untuk mendiskusikan berbagai objek atau tema tertentu dengan pengguna lain di ruang diskusi. Kaskus, Quora, dan layanan forum media sosial lainnya adalah contohnya.

Kelebihan dan Kekurangan Media Sosial

Terlepas dari fungsi dan manfaat media sosial, ada kerugian dan keuntungan tertentu yang tidak disadari banyak orang. Berikut kelebihan dan kekurangan media sosial:

Kelebihan Medsos

Adapun kelebihan media sosial yaitu:

1. Membangun Hubungan

Media sosial adalah alat komunikasi digital yang menghubungkan orang-orang. Secara profesional, seseorang yang dinyatakan memanfaatkan media sosial bisa membangun jaringan dan koneksi komunitas. Tentu saja, tujuannya adalah untuk menciptakan ruang pertukaran informasi yang bermanfaat.

2. Mengedukasi Diri

Sebenarnya, media sosial memberdayakan orang untuk memutuskan apa yang ingin mereka ketahui dan baca. Ini berarti kamu bisa dengan cepat mengkategorikan dan membuat daftar hal-hal yang kamu anggap berharga di media sosial. Daripada menyia-nyiakan waktu, setidaknya kamu bisa mendidik diri sendiri melalui media sosial.

3. Media Komunikasi dan Belajar

Melalui komunikasi jarak jauh yang cepat, kamu bisa berkomunikasi dengan orang lain dan berbagi informasi melalui media sosial. kamu bahkan bisa belajar tentang informasi dan inovasi penting dari individu di seluruh dunia.

4. Tersedia Secara Gratis

Hal yang paling membantu dan menguntungkan dari media sosial adalah aksesibilitasnya. Kamu bebas memanfaatkan semua fitur media sosial tanpa membayar sepeser pun.

Sebenarnya, Andalah yang diuntungkan dengan tersedianya berbagai jenis informasi. kamu bisa mengakses apa saja mulai dari hiburan hingga perdagangan 24 jam sehari, tujuh hari seminggu.

Kekurangan Medsos

Sementara kekurangan media sosial yaitu:

1. Berefek Terhadap Produktivitas

Jika kamu tidak cerdas dan melindungi diri dari media sosial, kamu akan menjadi korban kemalasan. Bahkan menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial berdampak negatif pada prestasi belajar seorang siswa.

Karyawan sering menyia-nyiakan waktu membaca media sosial, yang mengurangi produktivitas mereka. Akibatnya, banyak tempat kerja atau bisnis sepenuhnya melarang situs media sosial dari jaringan internet mereka.

2. Sumber Pertengkaran

Banyak grup dan halaman di Facebook, Twitter, dan Instagram dibuat untuk menyebarkan informasi menyesatkan yang mungkin disalahartikan. Individu sering menawarkan sudut pandang baru untuk melecehkan atau menyerang dengan ujaran kebencian terhadap agama, kepribadian, negara, etnis, dan topik lainnya.

Itu bahkan digunakan untuk menipu individu dan menghasut kebencian melalui perilaku diskriminatif, yang seringkali rasis dan tidak bisa diterima oleh masyarakat di seluruh dunia.

3. Penyebaran Spam

Dengan basis pengguna yang luas dalam sistem berbagi konten media sosial, situs seperti ini adalah target ideal untuk malware. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak platform media sosial berusaha untuk mencegah serangan malware dan virus.

Ketika akun pengguna disusupi oleh virus atau malware, itu akan secara otomatis menerbitkan tautan dan pembaruan status untuk mengelabui pengguna lain.

Akun kamu mungkin disusupi jika kamu mengeklik salah satu tautan spam ini. Untuk mencegah kejadian semacam ini, berhati-hatilah dengan mengklik tautan aneh di media sosial.

4. Bersifat Adiktif

Mengapa media sosial begitu menarik dan membuat ketagihan? Sementara media sosial mungkin tampak menyenangkan dan santai, namun nyatanya media sosial memiliki dampak besar pada otak kamu.

Sinyal dopamin di otak kamu tumbuh setiap kali kamu terhubung ke aplikasi favorit kamu. Neurotransmitter ini terkait dengan perasaan senang. Media sosial kecanduan secara fisik dan psikologis karena pengaruhnya pada otak.

Menurut penelitian Universitas Harvard baru-baru ini, pengungkapan diri di situs jejaring sosial memiliki dampak yang sama seperti menerima atau menggunakan obat-obatan yang membuat ketagihan.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno mengenai pengertian media sosial, fungsinya, manfaatnya, jenis-jenisnya serta kelebihan dan juga kekurangan dari media sosial yang perlu kamu pahami.

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa pengertian media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam aktivitas sosial.

Media sosial berfungsi sebagai salah satu platform digital yang paling banyak digunakan saat ini dan telah berhasil menghubungkan hampir semua orang dengan akses internet.