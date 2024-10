Pengertian Organisasi, Unsur-Unsur, Jenis dan Manfaatnya

Teknatekno.com – Pengertian organisasi secara umum adalah merupakan salah satu wadah untuk mendapatkan ilmu yang kerap dijumpai di sekitar kamu, misalnya di sekolah, di kampus, hingga tingkat desa, bahkan internasional. Tidak hanya ilmu, ketika kamu bergabung dalam sebuah organisasi, kamu juga akan mendapatkan pengalaman dan teman.

Tentu saja, setiap organisasi memiliki visi, misi, dan bahkan tujuan yang berbeda-beda. Akibatnya, kamu semua harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Nah, bisa menjadi ilmu baru bagi Teknozen yang belum tahu apa itu organisasi, untuk lebih jelasnya lagi kamu bisa simak artikel dibawah ini.

Apa itu Organisasi

Pengertian organisasi adalah sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sistem kerjasama antara dua atau lebih individu disebut sebagai organisasi, dan setiap jenis kerjasama untuk mencapai tujuan bersama disebut sebagai organisasi.

Organisasi adalah struktur hubungan kerja antara sekelompok pemegang jabatan yang bekerja sama dengan cara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu disebut organisasi.

Pengertian Organisasi Menurut Para Ahli

Agar lebih memahami apa arti organisasi, maka kamu perlu merujuk pada pendapat para ahli. Beberapa ahli pernah menjelaskan definisi organisasi, diantaranya adalah:

1. Stoner

Menurut Stoner pengertian organisasi adalah sebuah pola hubungan-hubungan melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mencapai tujuan bersama

2. Stephen P. Robbins

Konsep organisasi, menurut Stephen P. Robbins, pengertian organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

3. James D. Mooney

Menurut James D. Mooney, pengertian organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mewujudkan tujuan bersama.

4. Chester I. Bernard

Chester I. Bernard mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

5. Drs. H. Malayu S,P, Hasibuan

Drs. H. Malayu S, P, Hasibuan mendefinisikan organisasi sebagai proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

6. Max Weber

Konsep organisasi, menurut Max Weber, pengertian organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang didalamnya terdapat wewenang, dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

7. Prof. Dr. Sondang P. Siagian

Organisasi menurut Siagian adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerjasama serta terikat secara formal.

Untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan dalam hubungan yang ada antara seseorang atau sekelompok individu yang dikenal sebagai atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang dikenal sebagai bawahan.

8. Paul Preston dan Thomas Zimmerer

Organisasi menurut Paul Preston dan Thomas Zimmerer adalah suatu kumpulan orang yang telah disusun dalam sebuah kelompok-kelompok yang saling bekerjasama dalam mencapai tujuan secara bersama.

9. Philip Slznic

Menurut Philip Slznic pengertian organisasi adalah suatu peraturan personil berguna dalam mempermudah dalam melakukan pencapaian dari beberapa tujuan yang sudah ditetapkan lewat alokasi tanggung jawab dan fungsi atau Through the allocation of functionss and responsibilites.

10. Thompson

Thompson mendefinisikan organisasi adalah suatu perpaduan antara beberapa anggota khusus yang sangat impersonal dan rasional yang saling bekerjasama (koperasi) dalam mencapai berbagai tujuan yang spesifik yang sudah diumumkan.

Fungsi Organisasi

Organisasi beroperasi untuk melaksanakan berbagai fungsi. Fungsi-fungsi inilah yang pada akhirnya akan membantu semua anggota yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Adapun salah satu fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Tugas dari Masing-masing Anggota

Anggota organisasi apa pun, termasuk organisasi komunitas dan bisnis, menjalankan berbagai peran. Semua personel di dalam perusahaan atau institusi harus memahami tugas, posisi, dan interaksi kamu dengan anggota departemen lainnya. Dengan pengetahuan ini, semua anggota dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

2. Menetapkan Kewenangan

Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab memungkinkan adanya pendelegasian berbagai kewenangan. Kehadiran suatu organisasi diperlukan untuk mendefinisikan kewenangan, yaitu berbagai hak dan wewenang setiap anggota.

Setiap orang dalam organisasi akan mendapat manfaat dari memiliki wewenang di berbagai posisi untuk membantu mereka melaksanakan tugas yang dialokasikan.

3. Penetapan Tanggung Jawab

Setiap individu dalam organisasi diberikan tugas tertentu. Ketika tidak ada keputusan atau kesalahan dalam mengidentifikasi akuntabilitas terjadi, tindakan dan sikap anggota merusak organisasi.

4. Spesialiasi

Tugas masing-masing orang dipisahkan tergantung kekhususan yang dimiliki masing-masing anggota. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek pekerjaan berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai dengan tujuan.

5. Koordinasi

Karena struktur operasi manajemen dibagi tergantung pada tugas masing-masing komponen, maka diperlukan koordinasi bersama. Berbagai operasi ini harus ‘ditenun’ bersama untuk membentuk “kain utama” dalam organisasi.

6. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Secara Tepat Guna

Organisasi yang baik harus mampu memanfaatkan sumber daya manusianya secara efektif. Seharusnya tidak ada pemborosan atau salah urus.

Jika ada yang kurang, organisasi dapat memberikan keterampilan atau informasi tambahan sehingga semua anggota dapat melaksanakan tanggung jawab kamu secara memadai.

7. Efisiensi Fungsi

Kinerja semua kegiatan yang tercantum di atas dapat meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Organisasi harus mencegah duplikasi pekerjaan, tumpang tindih, dan pemborosan. Akibatnya, operasi perusahaan akan beroperasi lebih cepat, lancar, dan efisien.

Jenis-Jenis Organisasi

Tiap organisasi tentu memiliki tujuan yang berbeda. Karena itulah, organisasi bisa dikelompokan berdasarkan jenisnya.

Hal ini untuk mempermudah mengidentifikasi jenis dari organisasi tersebut dan juga mempermudah untuk mencapai tujuan yang disepakati. Berikut beberapa jenis organisasi yang bisaa diketahui secara umum yang perlu kamu ketahui:

1. Organisasi Formal

Organisasi formal, seperti namanya, adalah organisasi yang diakui dan terdaftar secara hukum. Pekerjaan organisasi ini juga lebih terstruktur dan sistematis.

2. Organisasi Informal

Bila ada organisasi informal, maka ada pula organisasi informal. Organisasi informal meliputi organisasi yang terdiri dari relawan. Karena itulah organisasi informal juga kerap disebut dengan voluntary association karena organisasi ini berfungsi dengan sukarelawan yang memiliki tujuan yang sama.

3. Organisasi Hybrid

Istilah organisasi hybrid merujuk pada organisasi yang melakukan kerja pada bidang publik dan juga privat. Dalam hal ini, organisasi tersebut melakukan tugas untuk kepentingan publik. Namun, organisasi hybrid ini juga menciptakan operasi dengan motif komersial.

4. Organisasi Rahasia

Organisasi rahasia adalah organisasi yang beroperasi sesuai dengan tujuan anggotanya, tetapi keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Dan hanya anggotanya yang mengetahui keberadaannya. Organisasi rahasia terkadang memiliki karakter yang melanggar hukum atau tujuan yang ilegal.

Manfaat Organisasi

Sebagai makhluk sosial, organisasi memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi manusia. Ada berbagai manfaat organisasi yang bisa kamu peroleh antara lain:

Mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Membantu setiap anggota dalam bekerja sama untuk memecahkan kesulitan dalam organisasi.

Pertumbuhan organisasi yang baik akan menguntungkan semua anggota, termasuk memperluas pengetahuan.

Menumbuhkan semangat kerja sama, baik dalam mencapai tujuan bersama maupun memecahkan semua masalah yang muncul.

Membantu semua anggota meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Kamu dituntut untuk bisa menyampaikan pendapat, mencari solusi dan lain sebagainya untuk organisasi.

Menumbuhkan rasa kepemimpinan. Semua anggota organisasi harus dapat menempatkan tujuan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal ini akan menumbuhkan rasa persatuan dan kepemimpinan setiap individu.

Membantu membentuk kecerdasan emosional. Dalam organisasi, kamu akan berhadapan dengan berbagai macam individu dengan beragam karakter. Ini merupakan bentuk latihan agar kamu bisa lebih baik dalam bergaul dan menghadapi banyak orang. Kamu akan memperoleh dampak positif berupa perkembangan emosi yang baik dan lebih stabil dengan berorganisasi.

Kemampuan membagi waktu. Dalam organisasi ada beragam jadwal yang harus ditaati. Kamu bisa menjadikan organisasi sebagai tempat untuk melatih kemampuan dalam mengatur dan menghargai waktu.

Ciri-Ciri Organisasi

Berdasarkan pada pengertian organisasi dan tujuannya, maka kamu dapat mengetahui ciri-ciri organisasi tersebut. Beberapa ciri organisasi diantaranya adalah:

1. Terdiri Dari Sekelompok Orang

Anggota suatu organisasi harus dua orang atau lebih.

2. Memiliki Tujuan

Beberapa individu bergabung untuk menciptakan sebuah organisasi karena mereka memiliki tujuan bersama untuk dipenuhi. Dengan tujuan ini dalam pikiran, anggota organisasi akan bekerja sama untuk mencapainya.

3. Saling Bekerjasama

Untuk mencapai tujuan organisasi, orang harus berkolaborasi. Tujuan tidak dapat direalisasikan dengan sukses atau efisien kecuali orang-orang dalam organisasi bekerja sama.

4. Adanya Peraturan

Setiap organisasi memiliki peraturannya sendiri-sendiri. Peraturan ini mencoba mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan dan memberikan pengelolaan yang baik di dalam organisasi.

5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Tentu saja, aturan harus dilengkapi dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota organisasi. Pembagian tugas dapat dilakukan dengan membentuk berbagai divisi yang bertanggung jawab atas berbagai tugas dan tanggung jawab.

Unsur-Unsur Organisasi

Agar sebuah organisasi berjalan dengan baik, maka harus terdapat beberapa unsur penting di dalamnya. Berikut ini adalah unsur-unsur organisasi secara umum:

1. Personil

Ini adalah unsur terpenting di dalam sebuah organisasi dimana masing-masing personil memiliki tingkatan dan peran yang berbeda.

2. Team Work

Organisasi hanya dapat mencapai tujuan bersama jika para anggotanya bekerja sama untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab bersama-sama.

3. Tujuan Bersama

Inilah tujuan yang harus dicapai suatu organisasi, baik dari segi prosedur, program, dan pola, maupun hasil akhir dari kerja organisasi tersebut.

4. Peralatan

Untuk mencapai tujuan tersebut, sarana dan prasarana suatu organisasi, seperti kantor atau gedung, perlengkapan, uang, sumber daya manusia, dan lain-lain, harus sempurna.

5. Environment

Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi. Contohnya sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, dan kondisi ekonomi.

6. Sumber Daya Alam

Selain lingkungan, sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar organisasi berjalan dengan baik. Beberapa contohnya adalah; air, keadaan iklim, kondisi tanah, cuaca, flora dan fauna.

Bentuk-Bentuk Organisasi

Untuk lebih memahami pengertian organisasi, kamu juga perlu melihat bentuk-bentuk organisasi yang ada di masyarakat. Beberapa bentuk organisasi tersebut diantaranya adalah:

1. Politik

Ini adalah organisasi politik dengan tujuan yang berkaitan dengan politik suatu daerah atau bangsa. Salah satu contohnya adalah Gerindra.

2. Sosial

Ini adalah organisasi kemanusiaan yang menangani topik-topik seperti kesehatan, bencana alam, ekonomi sosial, dan lain-lain. Salah satu contoh organisasi sosial adalah Pokdarwis.

3. Olahraga

Organisasi ini merupakan perkumpulan olahraga, baik pada umumnya maupun di bidang olahraga khusus. Salah satu contohnya adalah PBVSI.

4. Agama

Ini adalah organisasi keagamaan yang menangani masalah-masalah keagamaan. Misi utamanya adalah untuk menyebarkan kebaikan, keharmonisan, dan penyeimbang norma sosial di seluruh masyarakat negara bagian.

5. Pemuda

Organisasi ini adalah sekelompok anak muda yang ingin memulai sebuah gerakan di komunitas atau bangsanya. Salah satu contohnya adalah pergerakan yang dilakukan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

6. Mahasiswa

Mirip dengan organisasi kepemudaan, tetapi dengan kecenderungan yang lebih ilmiah. Salah satu contohnya adalah GMNI.

FAQ

Berikut ini adalah tanya jawab seputar organisasi, yaitu:

1. Apa Saja Contoh Organisasi?

Berikut ini adalah contoh-contoh dari berbagai macam atau bentuk organisasi masyarakat:

Lembaga ketahanan masyarakat desa (bpd). Lembaga musyawarah kelurahan (lkmd). Lembaga musyawarah kelurahan (lmk). Kelompok sadar wisata (pokdarwis). Gabungan kelompok tani (gapoktan). Karang taruna. Rukun warga (rw). Rukun tetangga (rt).



2. Apa Pentingnya Sebuah Organisasi?

Organisasi dapat mengajarkan kedisiplinan, keberanian, dan pengembangan keterampilan. Bakat-bakat sederhana serta kemampuan yang baru dan unik bagi kebanyakan individu. Kami bercita-cita untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efisien dan efektif dengan berkoordinasi.

3. Mengapa Kita Harus Berorganisasi?

Kamu akan bertemu dengan banyak individu dari berbagai latar belakang dalam suatu organisasi. Kamu dapat belajar tentang kepribadian setiap orang dan menjadi terbiasa bertindak sesuai dengan apa yang dituntut oleh masyarakat. Kita akan belajar tidak mementingkan diri sendiri dan menghormati orang lain.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno mengenai pengertian organisasi, fungsinya, jenis, serta ciri-ciri dan unsur-unsur hingga bentuk organisasi yang terdapat di Indonesia.

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa pengertian organisasi adalah sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sistem kerjasama antara dua atau lebih individu disebut sebagai organisasi, dan setiap jenis kerjasama untuk mencapai tujuan bersama disebut sebagai organisasi.