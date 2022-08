Review Aplikasi Kredivo Pinjaman Online Terdaftar di OJK

Teknatekno.com – Belakangan ini, aplikasi pinjaman online bernama Kredivo menjadi salah satu alternatif yang populer digunakan oleh sebagian masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan tidak bisa ditunda pembayarannya.

Kredivo adalah perusahaan fintech yang menyediakan layanan pinjaman cicilan online yang sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alhasil, aplikasi kredivo ini sangat cocok dan tentunya aman digunakan bagi para pengguna.

Bagi kamu yang ingin menggunakan aplikasi pinjol yang satu ini, simak terlebih dahulu penjelasan dari Teknatekno dibawah ini mengenai fitur, kelebihan serta bagaimana cara mengajukan pinjaman di aplikasi Kredivo agar cepat cair.

Riview Tentang Aplikasi Kredivo

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Kredivo adalah kartu kredit digital untuk pengajuan pinjaman online berupa aplikasi yang bisa diakses di ponsel Android (Play Store) maupun di iOS (App Store). Penggunaannya pun sangat mudah.

Bahkan aplikasi ini memberikan kemudahan berupa “Buy Now, Pay Later” (beli sekarang dan bayar nanti) dalam kurun waktu 30 hari, atau menggunakan cicilan selama 3 bulan dengan bunga sebesar 0 persen. Ataupun menggunakan cicilan selama 6 bulan dan 12 bulan dengan bunga sebesar 2,6 persen per bulannya.

Kredivo ini bisa digunakan di berbagai merchant atau e-commerce, seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, JD.Id, Tiket.com, Blibli, Mc Donalds, Ibox, Erafone, Samsung Store, Gramedia, dan merchant lainnya, sebagai metode pembayaran secara offline maupun online.

Kita akan merasa aman dan tenteram karena Kredivo telah resmi terdaftar di OJK dan diawasi langsung sebagai perusahaan fintech di Indonesia, dengan nomor registrasi S-236/NB.213/2018. Dengan bukti pendaftaran pinjaman online ini menandakan telah memenuhi standar ketat Pemerintah.

Selain itu, tingkat bunga yang diberikan cukup rendah dibandingkan dengan organisasi fintech lainnya, yang mungkin melebihi 1 persen setiap hari. Sehingga suku bunga rendah dan denda yang dikenakan tidak mencekik nasabah.

Karena bunganya rendah, cocok sebagai modal usaha karena memiliki batasan yang relatif luas. Jika kita terlambat untuk membayar, kita akan diberitahu melalui telepon, dan penagihannya cukup menyenangkan.

Fitur Utama Kredivo

Ada beberapa fitur menarik yang tersedia di aplikasi Kredivo, diantaranya:

5 Menit untuk Mendaftar

Semuanya dilakukan secara online dan tanpa kuesioner, membuat prosedurnya sederhana dan cepat. Kamu bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun kamu inginkan. Terima konfirmasi persetujuan dalam waktu kurang dari 24 jam.

2 Klik untuk Membeli

Proses checkout yang tidak memakan waktu, pengisian formulir yang cepat, dan transaksi yang berhasil. Cukup gunakan satu akun untuk setiap transaksi dan kamu akan mendapatkan barang yang kamu inginkan hanya dengan dua klik saja, setelah itu terima barang sebelum kamu membayar.

3, 6, atau 12 Bulan untuk Membayar

Nikmati belanja cicilan dan pinjaman tunai dengan bunga bulanan 2,6 persen. Salah satu fasilitas kredit online suku bunga terendah di pasaran.

Tidak Ada DP dan Limit Hingga Rp 30 Juta.

Kamu bisa mendapatkan belanjaan tanpa harus membayar sepeser pun. Jangan khawatir, limit kredit yang ditawarkannya juga sangat tinggi, yaitu mencapai hingga Rp 30 juta.

Aman dan Nyaman

Aplikasi ini menjamin keamanan data pribadi kamu, karena semua data kamu akan dienkripsi di aplikasi ini.

Pembayaran Lebih Fleksibel

Tidak seperti kartu kredit konvensional yang memiliki tanggal pencetakan kartu, karena tanggal jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari dari tanggal transaksi. Sehingga setiap transaksi mungkin memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda.

Fasilitas yang Ditawarkan Kredivo

Ada berbagai faasilitas yang tersedia bagi pengguna aplikasi pinjol yang satu ini, diantaranya yaitu:

Pinjaman Uang Tunai

Kamu bisa memilih layanan peminjaman uang tunai dalam keadaan darurat. Namun, fitur ini hanya bisa diakses oleh pelanggan Premium. Jika kamu adalah pengguna basic, kamu bisa mempertimbangkan untuk meningkatkan ke Premium untuk memanfaatkan layanan pinjaman tunai cepat.

Selanjutnya, kamu tidak perlu bingung apakah akan mendapatkan pinjaman yang sedikit atau jumbo, tinggal sesuaikan saja dengan kondisi keuangan kamu.

Jika kamu membutuhkan Rp 700.000, misalnya, kamu bisa memanfaatkan fasilitas pinjaman mikro karena minimum pengajuan adalah Rp 500.000. Pinjaman mini memiliki durasi pengembalian minimal 30 hari.

Namun, jika kamu menginginkan uang dalam jumlah besar, pilih fitur pinjaman jumbo. Pada jangka waktu 6 bulan, mungkin ada maksimum beberapa batasan kredit.

Tenor Angsuran Barang

Fasilitas menarik selanjutnya adalah cicilan barang dengan jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan. Cukup mudah untuk menggunakan fasilitas ini; jika sudah memiliki akun, gunakan saja aplikasi ini untuk belanja cicilan di merchant atau e-commerce.

Fasilitas cicilan memiliki minimal pembelanjaan Rp 1.000.000 dan tenor 3, 6, dan 12 bulan tanpa uang muka. Kredivo memiliki lebih dari 250 mitra e-commerce, seperti Tokopedia, Tiket.com, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan situs e-commerce lainnya.

Kredit Tanpa Bunga 30 Hari

Pengguna premium mendapatkan keuntungan dari kredit dalam waktu 30 hari tanpa bunga. Misalnya, jika kamu ingin membeli di e-commerce dengan jumlah sederhana kurang dari Rp 1.000.000 atau dalam puluhan ribu, seperti pembelian paket data, jajanan ringan, pulsa, dan lain sebagainya.

Kamu juga bisa membayar belanjaan nanti atau sebulan setelah melakukan pembelian di e-commerce tanpa bunga.

Jenis Akun Kredivo

Seperti disebutkan sebelumnya, Kredivo menawarkan dua jenis akun. Jenis akun pertama adalah akun Basic, sedangkan jenis akun kedua adalah akun Premium. Lihat uraian di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

1. Akun Basic

Saat pertama kali kamu mendaftarkan akun, kamu hanya bisa menggunakan akun Basic untuk sementara waktu saja. Sedangkan akun Basic hanya memiliki limit pinjaman hingga Rp 3.000.000 dan persyaratan yang lebih ringan daripada akun Premium.

2. Akun Premium

Akun Premium ini memberikan hak kepada pelanggannya untuk mendapatkan layanan cicilan dalam melakukan pembelian di e-commerce dan pinjaman tunai.

Cicilan barang di e-commerce tersedia untuk pembelian Rp 1 juta atau lebih. Tidak ada uang muka yang diperlukan, dan kamu bisa memilih jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan dengan tingkat bunga bulanan 2,95 persen.

Syarat Pengajuan Pinjaman Kredivo

Sebelum mengajukan pinjaman, ada beberapa persyaratan yang harus kamu penuhi, diantaranya sebagai berikut:

Berstatus Warga Negara Indonesia atau WNI. Berusia minimal 18 tahun sampai 60 tahun. Berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Surabaya, Malang, Bandung, Denpasar, Semarang, Palembang, Yogyakarta, Solo, Makassar, Cirebon, Sukabumi atau Medan. Memiliki penghasilan bulanan minimal sebesar Rp 3.000.000. Mempunyai kartu identitas seperti KTP dan foto pribadi. Bukti tempat tinggal yang telah dihubungkan dengan akun e-commerce untuk bertransaksi. Bukti penghasilan yang telah dihubungkan dengan akun internet banking dari rekening gaji.

Cara Mengajukan Pinjaman di Kredivo

Ada dua cara yang bisa kamu terapkan untuk mengajukan pinjaman online di Kredivo, yaitu menggunakan akun Basic dan akun premium.

Melalui Akun Basic Kredivo

Berikut langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mendaftar akun basic di Kredivo untuk keperluan pengajuan pinjaman:

Buka aplikasi Kredivo yang sudah kamu unduh sebelumnya. Lalu pilih akun Basic. Isi data pribadi dan lokasi kamu. Foto KTP yang kamu miliki sesuai dengan petunjuk. Ambil foto selfi untuk verifikasi. Setelah itu pilih Submit jika data yang kamu isi sudah benar semua. Tunggu konfirmasi selanjutnya dari pihak Kredivo, maksimal 24 jam.

Melalui Akun Premium Kredivo

Berikut langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mendaftar akun premium di Kredivo untuk keperluan pengajuan pinjaman:

Buka aplikasi Kredivo yang sudah kamu unduh sebelumnya. Lalu pilih akun Premium. Isi data pribadi dan lokasi kamu. Foto KTP yang kamu miliki sesuai dengan petunjuk. Ambil foto selfi untuk verifikasi. Selanjutnya, hubungkan akun digital yang kamu punya dengan riwayat transaksi sebagai Bukti Tempat Tinggal. Foto NPWP yang kamu miliki sesuai dengan petunjuk sebagai Bukti Penghasilan. Setelah itu pilih Submit jika data yang kamu isi sudah benar semua. Tunggu konfirmasi selanjutnya dari pihak Kredivo, maksimal 24 jam.

Limit Kredit Kredivo

Limit kredit atau batas maksimum kredit Kredivo sangat bervariasi. Kamu bisa memperoleh batas kredit hingga Rp3 juta jika kamu menggunakan fitur Paylater atau membayar dalam waktu 30 hari. Sementara itu, batas kredit Kredivo yang diberikan untuk opsi cicilan bisa melebihi 30 juta.

Biaya transaksi Kredivo ditentukan pada kartu kredit yang digunakan. Kamu akan dikenakan biaya layanan sebesar 1 persen (minimal Rp 1.000) dari nilai transaksi jika kamu membayar dalam waktu 30 hari. Biaya layanan sebesar 3 persen dari nilai transaksi akan dikenakan untuk transaksi cicilan 3 bulan.

Sedangkan suku bunga 2,6 persen per bulan akan dikenakan pada transaksi cicilan 6 dan 12 bulan, tanpa biaya layanan. Transaksi pinjaman tunai (3 dan 6 bulan) akan dikenakan biaya administrasi 6 persen dan bunga bulanan 2,6 persen.

Biaya administrasi akan dikenakan di muka, jadi jika kamu meminjam Rp 1 juta, kamu hanya akan mendapatkan Rp 940.000. Suku bunga 2,6 persen akan terus dihitung dari Rp 1 juta.

Ingatlah bahwa kamu harus mematuhi ketentuan pembayaran kartu kredit. Jika tidak, kamu akan didenda 4 persen setiap bulan selama 30 hari ke depan. Selain itu, kamu akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 6 persen setiap 30 hari dari jumlah tagihan yang lewat jatuh tempo.

Kelebihan dan Kekurangan Kredivo

Seperti aplikasi pada umumnya, aplikasi ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum mengajukan pinjaman uang secara online.

Kelebihan

Proses pendaftaran sangat cepat dan mudah Tidak memerlukan uang muka Kredit tanpa agunan Limit kredit tinggi Bekerja sama dengan berbagai macam merchant dan e-commerce di Indonesia Jaminan keamanan

Kekurangan

Suku bunga relatif tinggi Terkena biaya admin Hanya bebrapa wilayah saja yang bisa menggunakan akun Premium Denda keterlambatan cukup tinggi Proses update ke akun Premium cukup rumit

FAQ

Berikut pertanyaan seputar aplikasi pinjaman online Kredivo.

Apakah Kredivo itu Aman?

Karena Kredivo diatur, terdaftar, dan dikendalikan oleh OJK, maka Kredivo adalah pinjaman online yang aman.

Berapa Limit Awal Kredivo?

Akun Basic memiliki limit hingga Rp 3 juta untuk pembayaran yang dilakukan selama 30 hari 3 bulan. Akun jenis ini membutuhkan KTP, selfie, dan satu akun e-commerce dengan riwayat transaksi untuk mendaftar.

Tidak Punya NPWP Apa Bisa Daftar Kredivo?

Hanya bukti identitas berupa KTP yang bisa digunakan untuk mendaftar Kredivo tanpa NPWP. Namun, jika kamu mendaftar tanpa NPWP, limit yang ditawarkan tidak terlalu tinggi. Sedangkan pengguna yang mendaftar Kredivo dengan NPWP bisa mendapatkan limit hingga Rp 30 juta untuk jangka waktu hingga 12 bulan.

Apakah Pihak Kredivo Akan Menagih ke Rumah?

Jika tidak ada jawaban, maka pihak Kredivo akan menagih debitur berulang kali melalui telepon. Jika konsumen tidak membayar kewajibannya, maka penagih utang Kredivo akan datang ke rumah konsumen tersebut atau bisnisnya untuk menagih.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno seputar aplikasi Kredivo, mulai dari pengertiannya, fitur-fiturnya, sampai dengan syarat dan cara pengajuan pinjaman online di Kredivo yang benar dan cepat cair. Semoga artikel ini bisa bermanfaat ya.