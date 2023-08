Cara Mengetahui Kode Kecepatan Internet 1 Mbps

Teknatekno.com – Tentunya sebagai pengguna internet sudah tidak asing lagi dengan kode kecepatan internet yang sering muncul saat mendownload file, upload file, mempromosikan layanan internet yang memberikan kecepatan dalam bentuk mbps, dan cek kecepatan internet Google menggunakan program tertentu.

Dan disini saya akan menjelaskan berapa kbps dalam 1 mbps dan berapa gigabyte dalam 1 mbps. Alhasil, pemahaman Anda tentang koneksi internet semakin berkembang.

Banyak juga yang mengeluh saat membeli layanan internet seperti indihome yang mengiklankan kecepatan download dan upload 3,1 mbps, namun saat diuji kecepatannya hanya sampai 200 KBps.

Tentu saja, akan ada kekecewaan sebagai hasilnya; namun demikian, ini adalah tanggung jawab kami sendiri karena kesalahpahaman kami tentang satuan kecepatan internet sebagai konsumen internet.

Arti Kode Kecepatan Internet Mbps, kbps, MBps, KBps, B, b

Sebelum kita membahas berapa kbps adalah 1 mbps, ada baiknya Anda memahami istilah yang digunakan untuk mengukur kecepatan internet, sehingga Anda memahami kode dan perbedaannya.

Ada banyak akronim dalam kode kecepatan internet yang harus Anda ketahui dan pahami, di antaranya: MBps adalah singkatan dari Mega Bytes Per Second. KBps adalah singkatan dari Kilo Bytes Per Second.

Gbps: Giga Bits Per Second

Mbps: Mega Bits Per Second

Kbps: Kilo Bits Per Second

B: Bytes

b: bit

Harap diingat bahwa 1 byte sama dengan 8 bit. Itu harus dipertimbangkan saat memutuskan antara byte (B) dan bit (b). Ukuran huruf besar dan huruf kecil ditunjukkan oleh kapitalisasi mereka. Dan ini adalah sesuatu yang banyak orang tidak mengerti.

Byte (B): Unit pengukuran terkecil untuk unit data digital, seperti ukuran file musik mp3 yang Anda unduh: 3,4 MB (Mega Byte)

Bit (b): adalah unit terkecil dari data digital, dan dapat dianggap sebagai partikel yang menciptakan data. Jadi transmisi data 8 bit diperlukan untuk membuat 1 byte data digital.