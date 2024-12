Download Animus – Stand Alone Game Untuk Android

Namun memainkan game Animus – Stand Alone ini tidak gratis, kamu harus membayar Rp 109.000 yang sesuai dengan gameplaynya. Animus – Stand Alone masih merupakan game baru dan sekarang versi game ini masih versi 1.1.3 dengan total download 100-500 orang, masih sangat baru.

Teknatekno.com – Kali ini saya menemukan sebuah game android yang memiliki gameplay yang mirip dengan Dark Souls yaitu animus – stand alone game. Dark Souls sendiri merupakan game yang hanya bisa dimainkan di PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One dan Nintendo Switch, game ini tidak dapat diakses di platform android, namun kali ini saya menemukan sebuah game yang mirip dengan versi Android dari Dark Souls.

You might also like