Harga Kripto Koin Shiba Inu Heboh, Simak Berikut Ini

Teknatekno.com – Setelah bitcoin berhasil mencapai level tertinggi baru di bulan Oktober, nilai cryptocurrency terlihat mixed pada perdagangan Jumat pagi (5/11/2021), waktu Indonesia, di mana investor mempertimbangkan untuk masuk ke banyak alternatif mata uang digital (altcoin).

Binance coin, solana, polka-dot, dan dua stablecoin termasuk di antara cryptocurrency yang masih menguat, menurut statistik yang dirilis oleh CoinMarketCap pada pukul 09:00 WIB (tether dan USD coin).

Sisanya, termasuk bitcoin, ethereum, cardano, XRP, dan dogecoin, diperdagangkan di zona merah pagi ini.

Poloniex menjadi cryptocurrency paling berharga saat ini, naik 0,76 persen menjadi US$ 53,16 per koin, atau Rp 762,846 per koin (dengan asumsi kurs konversi Rp 14.350/US$).

Harga Kripto Koin Shiba Inu Heboh

Sementara itu, dari mata uang kripto yang mengalami penurunan harga, XRP mengalami penurunan terbesar, terjun 5,16 persen menjadi US$ 1,19/koin (Rp 17.077/koin) pagi ini.

Sementara itu, mata uang digital terdepan dan paling berharga kedua, bitcoin dan ethereum, kembali terkoreksi, meskipun penyesuaiannya cukup kecil.

Bitcoin turun 1,39 persen menjadi US$ 61.525,05 per koin atau Rp 882.884.468 per koin, sedangkan Ethereum turun 0,62 persen menjadi US$ 4.532,28 per koin atau Rp 65.038.218 per koin.

Terlepas dari kenyataan bahwa bitcoin tampaknya terkoreksi, ia terus diperdagangkan di sekitar wilayah US$ 60.000-US$ 63.000.

Sebagian besar investor sedang mempertimbangkan cryptocurrency lain seperti ethereum untuk kemungkinan keuntungan lebih banyak pagi ini, karena mereka terus bergantung pada bitcoin.

Beberapa ahli percaya bahwa jika suasana hati yang baik tidak tetap sekuat bulan lalu, bitcoin mungkin akan turun di bawah angka $60.000.

“Investor kemungkinan mencari pemicu berikutnya untuk pergerakan ke atas lainnya,” kata Daniela Hathorn, analis di DailyFX, seperti dilansir CoinDesk. “Namun, kurangnya katalis bullish yang lebih besar yang bergerak ke depan membuat bitcoin rentan terhadap penembusan di bawah level $60.000,” katanya.

Terlepas dari melemahnya kenaikan bitcoin, beberapa ahli tetap positif tentang ethereum, mata uang digital dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, yang mencapai level tertinggi baru di atas US$ 4.600 pada Rabu (3/11/2021).