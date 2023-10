Kehebatan Aset Kripto Lokal Banjir Peminat

Pada fase ini, insinyur Tokenoid mendistribusikan aset digital secara adil 24 jam setelah transaksi di PinkSale selesai, memungkinkan investor untuk mengumpulkan token $NOID di dompet mereka sekarang. Pada pra-penjualan, harga dasar $NOID adalah 12.950 koin per 1 BNB, atau Rp500 per koin $NOID. Minimum transaksi (pembelian minimum) di Pinksale selama presale adalah 0,1 BNB, dengan maksimum 5 BNB.

You might also like