Mengupas Fakta Film Dear Nathan: Thank You Salma

Teknatekno.com – Hai Teknozen! Tahu ga sih kalau film Dear Nathan: Thank You Salma kini sudah tayang loh pada tanggal 13 Januari 2022 di bioskop dan ada beberapa fakta menarik mengenai film Dear Nathan: Thank You Salma ini.

Film yang di perankan oleh Jefri Nichol dan Amanda Rawles ini mengupas banyak fakta di dalamnya. Kamu tidak boleh melewatkannya sebelum menonton filmnya, mulai dari akhir trilogi Dear Nathan hingga plot yang ditampilkan dalam film tersebut.

Fakta Film Dear Nathan: Thank You Salma

Apa aja sih fakta yang akan di kupas dalam film Dear Nathan: Thank You Salma, yuk simak penjelasannya:

1. Akhir dari Trilogi Dear Nathan

Dear Nathan: Thank You Salma ini merupakan bagian dari trilogi Dear Nathan. Dear Nathan dan Dear Nathan: Halo Salma adalah film-film sebelumnya. Film ini didasarkan pada trilogi Erischa Febriana dengan judul yang sama.

“Sebagai seri penutup, aku ingin seri ini memberi kesan yang baik banget untuk pembaca, untuk penonton, semuanya,” ujar Erischa Febriana di XXI Epicentrum, Kamis (6/1/2022)

2. Mengangkat Isu Kekerasan Seksual

Tak hanya tentang cinta Nathan dan Salma, film Dear Nathan: Thank You Salma juga mengangkat isu kekerasan seksual. Penting untuk mengangkat isu-isu yang dekat dengan dunia penulis saat remaja, serta Nathan dan Salma yang penting untuk di angkat

Film dan lagu, menurut Erischa, merupakan media yang efektif untuk menyampaikan pesan, salah satunya isu kekerasan seksual.

“Ini yang menurut saya menjadi isu penting yang harus dibicarakan saat ini. Apalagi film dan lagu merupakan media yang efektif untuk menyampaikan konsep yang tidak merendahkan” ungkapnya.

3. Masalah yang di Kemas Ringan

Erischa menggunakan konflik hubungan Nathan dan Salma untuk mengangkat isu pelecehan seksual sehingga isu tersebut akan mudah di pahami.

Ini akan membuat masalah pelecehan seksual lebih bisa dipahami.”Sebenarnya kalau teman-teman saya fokus ke pelecehan seksual, mereka tidak tertarik karena itu sulit bagi mereka,” aku Erischa.

Produser eksekutif film Dear Nathan: Thank You Salma. Film ini, menurut Sunil Soraya, berusaha menyampaikan pesan sosial dengan tetap menjaga aspek komersial.

“Tetap harus penonton ada romancenya, baper-nya, karena itu kan treatment-nya Dear Nathan. Jadi Tetap kita jaga semua itu” kata Sunil Soraya.

4. Mengembangkan Kepribadian

Dear Nathan, film ketiga, menceritakan kisah Nathan dan Salma, yang sama-sama kuliah. Berbeda dengan dua film lainnya, Dear Nathan dan Dear Nathan: Hello Salma, yang satu ini unik.

Nathan dan Salma masih duduk di bangku SMA di dua film sebelumnya. Tentu saja, perubahan dalam kehidupan karakter ini juga mengungkapkan emosi, perasaan dan pikiran karakter.

5. Pengenalan Karakter Baru

Karakter lama muncul kembali di film terbaru, Dear Nathan: Thank You Salma. Karakter sahabat Nathan Rebecca muncul kembali di film ini. Selain itu, Deni, sahabat Nathan, muncul kembali. Karakter baru juga ikut berperan dan menambah daya tarik film ini.

Zanna yang diperankan oleh Indah Permatasari, penyintas kekerasan seksual, dan Afkar yang diperankan oleh Ardhito Pramono, seorang musisi dan teman sekelas Salma, adalah dua di antaranya.

Penasaran ga sih sama alur cerita filmnya? kamu bisa menonton film ini di bioskop kesayangan dengan cara membeli tiket bioskop secara online lewat aplikasi khusus booking tiket bioskop.

FAQ

Berikut ini pertanyaan seputar film Dear Nathan: Thank You Salma.

1. Dear Nathan Thank You Salma Nonton di Aplikasi Apa?

Para penggemar mungkin bisa melihat film Dear Nathan: Thank You Salma di Netflix, layanan streaming terpopuler.

2. Siapa Nama Penulis Novel Dear Nathan?

Erisca Febriani adalah seorang penulis atau novelis yang memulai debutnya dalam sebuah novel yang berjudul Dear Nathan. Novel tersebut dibuat menjadi film dengan judul yang sama.

3. Film Dear Nathan Genre Apa?

Dear Nathan: Thank You Salma merupakan film bergenre romantis yang paling dinanti. Bercerita tentang hubungan cinta Nathan antara Salma yang baru saja terbentuk.

4. Siapa Saja Pemeran Film Dear Nathan?

Berikut ini nama-nama pemeran atau pemain Dear Nathan:

Jefri Nichol sebagai Nathan Januar Prasetyo Amanda Rawles sebagai Salma Alvira Susan Sameh sebagai Rebecca Indah Permatasari sebagai Zanna Ardhito Pramono sebagai Afkar Sani Fahreza sebagai Rio Diandra Agatha sebagai Rahma Rendi Jhon sebagai Deni Maya Hasan sebagai Bu Dewi Fuad Idris sebagai ayah Zanna Dan lain-lain.

Kesimpulan

Dear Nathan: Thank You Salma akan dirilis di bioskop pada tanggal 13 Januari 2022. Film ini didasarkan pada trilogi Erischa Febriana dengan judul yang sama. Ini lebih dari persahabatan Nathan dan Salma; juga mengangkat isu kekerasan seksual.

Dear Nathan: Thank You Salma adalah film ketiga dari serial Dear Nathan. Film ini menceritakan tentang Nathan dan Salma yang sama-sama kuliah. Karakter baru seperti Indah Permatasari dan Ardhito Pramono menambah daya tarik film ini.