10 Aplikasi Android Ringan (Lite) untuk Hemat Memori dan Kuota

Files by Google adalah aplikasi manajer file yang sangat berguna. Aplikasi ini membantu kamu menjaga penyimpanan ponsel kamu tetap terorganisir dan efisien. Ketika kamu memiliki banyak file atau aplikasi yang menghabiskan ruang penyimpanan, Files by Google akan memberi tahu kamu tentang file besar atau file yang sudah tidak kamu perlukan lagi.

